Bilimsel olarak adı Viscum alba loranthaceae olan ökse otu anti- kanser özellikleri ile bilinir. Ayrıca, diyabeti önler, solunum rahatsızlıklarını ve sinir sistemini yatıştırır, kan basıncını düşürür, iyi uykuyu arttırır, iltihaplanmayı ortadan kaldırır, bağışıklık sistemi aktivitesini arttırır, horlamayı ve adet ağrısını azaltır. Şimdi ökse otunun sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım…

Ökse otu, çam, meşe, huş ağacı ve elma gibi çok çeşitli konak ağaçlarda yetişen hemiparazitik (asalak) bir bitkidir. Hemiparazitik terimi, ökse otu bitkisinin bağımsız olarak fotosentez yaptığını fakat konukçudan su ve mineral elde ettiğini göstermek için kullanılır. Ökseotu preparatları Avrupa’da çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır tıbbi olarak kullanılmaktadır. Peki, ökse otunun faydaları nelerdir? Ökse otu neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ÖKSE OTUNUN FAYDALARI

Ökse otunun sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Kan basıncını düşürür

Ökse otunun en çok övülen faydası dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen hipertansiyon üzerinde ölçülebilir bir etkiye sahip olmasıdır. Ökse otu özü kan basıncını düşürerek, kardiyovasküler sistem üzerindeki gerginliği ve stresi azaltabilir ve ayrıca aterosklerozun etkisini azaltabilir. Ökse otu ekstresi hipertansiyonu azaltarak felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kaliteli bir uykuyu teşvik ediyor

Ökse otu çok etkili bir sinir ajanı olarak bilinir ve yüzlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Ökse otunun kimyasal bileşenleri, sakinleştirici, sinir sistemini rahatlatan ve sağlıklı, dinlendirici bir uykuya izin veren nörotransmiterlerin salınımını etkiler. Sinir sistemi, Sirkadiyen Ritim ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır, bu yüzden sinirlerimizi sakinleştirmek uyku döngümüzü düzenleyebilir ve bize ihtiyacımız olan dinlenme miktarını verebilir.

Regl ağrılarını hafifletir

Ökse otu özellikle kadınların regl dönemlerindeki en büyük yardımcılarındandır. Bu dönemlerde yaşanan ağrı ve krampları hafifleterek sürecin çok daha hafif bir şekilde atlatılmasını sağlıyor.

Menopoz döneminde yardımcı

Ökse otu, kadınların menopoz dönemlerinde yaşadığı hormonal bozuklukların, kalp çarpıntılarının, sıcak basmalarının ve sinirlilik ve streslerinin en az şekilde yaşamasına yardımcı olur.

Kansere karşı etkileri

Bilimsel çevrelerde ortak bir karara varamasa da ökse otunun kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği ve tümörleri küçülttüğüne dair araştırmalar mevcuttur. Bunun yanında kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ökse otu içerdiği bilinmektedir.

Solunum sıkıntısını rahatlatır

Ökse otu, rahatsızlık veya tahriş durumunda solunum sisteminin yatıştırılması için çalışabilir. Boğaz ağrısından, öksürük ve bronş iltihaplanmasına kadar, tahrişi giderme, göğüsteki rahatsızlığı ve gerginliği azaltma gibi etkileri gösterilmiştir.