Ordu’da Yason Burnu tartışması büyüyor

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal SİT alanı olan Yason Burnu'na çevre düzenleme projesi yapmak istedi. Koruma altındaki alana iş makineleriyle yol açıldı. Ardından da kayalıkların çevresine duvar örülmeye başlandı. Çevreciler, 'Buraya çivi bile çakmak yasak' diyerek çevre düzenlemesine karşı çıkıp, projenin iptal edilmesini istedi. Belediye Başkanı Hilmi Güler ise, "Boş yere yaygara çıkartılıyor. Bizde yanlışa geçit yok" dedi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çevre düzenlemesi yapmaya başlayan Belediye Başkanı Hilmi Güler ile ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) arasında tartışma çıktı. ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, insanlar evlerinden dışarıya çıkamazken belediyenin yaşam alanlarını bozduğunu belirterek, “Yason, tarihi ve kültürel bir mirastır. Buraya çivi bile çakmak yasak. Projenin durdurulması için imza kampanyası başlattık. Yason Burnu güzelleştirilebilir, ziyaretçilerin rahatlığı için yenilikler yapılabilir ancak tarihi dokuyu bozmadan ve sit alanına müdahale etmeden. Tarihi dokunun görselliğini bozan girişimi kabul etmiyoruz. Yıkımın durdurulmasını istiyoruz” diye konuştu.

YOL AÇIP DUVAR YAPMAYA BAŞLADILAR

Yason Burnu'nun çim alanına yol açıldığını ve daha sonra porjeye göre bu yollara taş döşeneceğini ifade eden Gönül şöyle konuştu:

* Belediye burayı tahrip ediyor. Yason’da doğanın korunması lazım. Tarihi, kültürel alanların gezilebilir hale getirilmesi bir zorunluluktur. Gezmeye gelenlerin gereksinimine göre yerlerinde olmasına kimse karşı çıkmaz. Biz de karşı çıkmıyoruz. Ancak doğal yapısıyla gelenleri beğenisini kazanan çimli alanın taşlı yola gereksinimi yoktur.

* Temizliğinin yapılması yeterli olur. İnsanlar çim üzerinde yürümekten hoşlanıyor. Burunun girişinden fenere kadar 3 metre genişliğine taş döşenerek yol yapılıyor. Yetmiyor 1 metre eninde sağa sola taşlarla çeşitli yollar yapılıyor. Bu yollar doğallığı bozuyor. Fenerden kayalıklara da teras tapılmak isteniyor. Kayalık kısımlara duvar yapılıyor. Başkan kıyıları halka açacağız diyor ama tam tersini yapıyor.

BOŞ YERE YAYGARA ÇIKARIYORLAR

Yason Burnunda inceleme yapan Belediye Başkanı Hilmi Güler, Yason'un korunacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

* Daha önceki ifadem de belirttiğim gibi burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkartılıyor. Bizde yanlışa geçit yok. Yason sadece Ordu'nun, Karadeniz'in değil, dünyanın sayılı güzel yerlerinden bir tanesi, tabiat harikası.

*Yapılan çalışmalar sonrasında kazılan yerlere çim iyileştirme ve aydınlatma çalışması yapılıyor. Araçlara da kapanacak olan Yason Burnu'nda halkın ihtiyaçları doğrultulusunda yapılacak olan çalışmalar da alanın dışında gerçekleşecek. Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak. Burada yanlış yapılmayacak. Yapılmasına da asla müsaade edemeyiz.

Diğer taraftan Yason Burnu için hazırlanan projede ise, giriş kısmında çevresi taş döşenmiş wc, büfe ve zemin taş olan otoparkın yer aldığı, çim alandan fenere kadar taş bir yol yapılacağı görülüyor.

YASON BURNUNUN TARİHİ

Yason Burnu, Perşembe ilçesi Çaytepe köyü sınırları içindedir. 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal SİT alanıdır. Doğal güzelliği görülmeye değerdir. 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile turizm cazibe merkezi haline getirilmiştir. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada burasıdır. Güneşin doğuşu ve batışı yaz aylarında çıplak gözle izlenebilir. Yabancı turistler; özellikle de hıristiyanlar için görülmesi gereken önemli bir mabet olan kilise ve üzerinde bulunduğu yarımada Ordu ilinin en çok ilgi çeken yerleri arasındadır. Yason Burnu Yarımdadası Altınpost Efsanesi’nin (Arganot Efsanesi) geçtiği yerdir.