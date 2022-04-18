Örümcek-Adam’ı 292 defa izleyerek rekor kırdı

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man:No Way Home) filmini 292 defa sinemada izelyerek 720 saat geçiren Floridalı bir adam, dünya rekoru kırdı. Ramiro Alanis isimli rekortmen 2019'da da Avengers: Endgame'i 191 kez izleyerek rekor kırmıştı.

Sozcu.com.tr

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Pandemiden sonra sinema endüstrisini uyandıran film olarak görülen ve gişe rekorları kıran Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmi Floridalı Ramiro Alanis’in de kişisel rekoru oldu.

Ramiro Alanis, Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmini üç ay boyunca izleyerek 720 saat (30 tam güne eş değer) harcadı. Bunu yapmak için biletlere yaklaşık 3.400 dolar ödedi.

Daha önce Alanis, Avengers: Endgame’i 191 defa izledikten sonra 2019’da rekor kırmış ancak, Alanis’in bu rekoru 2021’de Arnaud Klein’ın, Kaamelott: First Installment’ı izlemek için 204 kez sinemaya gitmesiyle kırılmıştı.

Alanis, bu yıl yeniden rekor kırmak için sinemalarda gösterimi bitene kadar filmin arka arkaya gösterimlerini izledi. İlk birkaç hafta boyunca, her gün 12 saat 20 dakika süren beş gösterim izledi.

TELEFONA BAKMAK, TUVALETE GİTMEK YASAK

Alanis’in rekor kırabilmesi için filmi izlerken ekrana bakması ve başka herhangi bir şeyle uğraşmaması gerekiyordu. Film süresince, telefonuna bakmasına veya tuvaleti kullanmasına izin verilmedi.

Alanis, kanıt olarak sinema biletlerini ve bir tiyatro görevlisinin filmi baştan sona izlediğini doğrulayan bir ifadesini sunmak zorunda kaldı.

Alanis, Guinness Rekorlar Kitabı’nda Klein’ın kendi film izleme rekorunu kırdığını öğrendiğinde biraz hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor ve 2019’da ölen büyükannenin onuruna unvanını geri almaya karar verdiğini söylüyor:

“O benim 1 numaralı destekçimdi ve rekor sahibi olarak kalmak istiyorum.”

7 KİLO KAS KAYBETTİ

Alanis, unvanını kazanmak için de hayatındaki iş, aile ve spor gibi önceliklerden vazgeçtiğini belirtiyor. Ayrıca uzun saatler boyunca ekran başında kalmaktan nasıl baş ağrısı çektiğini, daha önceki rekorunda 7 kilo kas kaybettiğini söylüyor.

Alanis’in kişisel antrenörü filmi yaklaşık 300 kez gördükten sonra filmle birlikte tüm diyalogları hemen hemen okuyabildiğini belirtiyor.

Tom Holland ile tanışan Alanis, yine de en sevdiği Peter Parker’ın Andrew Garfield olduğunu belirtti.

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