Örümcek-Adam evrenine o da dönmek istiyor: Kirsten Dunst yeniden Mary Jane olmak istiyor

Marvel Sinematik Evreni'nde çoklu evrenler son zamanlarda renkli sahneler sunuyor. Son olarak Spider-Man: No Way Home'da görünen eski 'Örümcek-Adam'lardan sonra Kirsten Dunst da yeniden bu maceraya dahil olmak istediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Netflix yapımı Power of the Dog ile ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında aday olan Kirsten Dunst, verdiği röportajda Marvel çoklu evreni içinde MJ olarak dönmek istediğini söyledi: “O çoklu evrene katılırdım! Ona katılmayan bir tek benmişim gibi hissediyorum. Lütfen beni dahil edin.”

Hem Maguire hem de Andrew Garfield’ın Spider-Man versiyonlarının Tom Holland ile birlikte “No Way Home”da geri dönmesiyle, bu evrende her şey mümkün olabileceği izleyicilere gösterildi. Ayrıca filmin gişede yakaladığı başarı da devam filmlerinin yine birbirinden ünlü oyuncularla beyaz perdede görünmesine önayak olabilir.

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