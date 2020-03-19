Kadınlarda göğüs büyümesi, kasık ve koltuk altı kıllarının büyümesi ve adet döngülerinin başlamasına neden olan östrojen hormonu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Östrojen hormonu nedir? Östrojen hormonu nasıl artar? İşte cevapları...

Östrojen hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunan doğal bir hormondur. Her iki cinsiyet için de östrojeni sağlıklı düzeyde tutmak önemlidir. Peki, östrojen hormonu nedir? Östrojen hormonu nasıl artar? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

ÖSTROJEN HORMONU NEDİR?

Östrojen, kadınların sahip olduğu iki ana seks hormonundan biridir, diğeri de progesterondur.

Östrojenler, insan vücudundaki kadın özelliklerinin gelişimini ve korunmasını destekler. Göğüsler, kasık ve koltuk altı kılları gibi kadınların ikincil cinsel özelliklerinin büyümesinde, gelişmesinde ve adet döngüsünün ve üreme sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.

Adet döngüsü sırasında östrojen, erken bir embriyonun döllenmesi, implantasyonu ve beslenmesi için uygun bir ortam sağlarlar. Bu hormonların dengesizliği, çeşitli sağlık sorunlarına ve istenmeyen fiziksel değişikliklere yol açabilir.

ÖSTROJEN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Östrojen, bir kızı kadına dönüştüren fiziksel değişikliklerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Yaşamın bu zamanına ergenlik denir.

Bu değişiklikler şunları içerir:

– Göğüs büyümesi

– Kasık ve koltuk altı kıllarının büyümesi

– Adet döngülerinin başlaması

Östrojen adet döngüsünü kontrol etmeye yardımcı olur ve doğurganlık için önemlidir.

Östrojenin başka işlevleri de vardır:

– Kolesterolü kontrol altında tutar

– Hem kadınlar hem de erkeklerde kemik sağlığını korur

– Beyninizi (ruh hali dahil), kemikleri, kalbi, cildi ve diğer dokuları etkiler

ÖSTROJEN NASIL ÇALIŞIR?

Bir kadının yumurtalıkları, vücudundaki ana östrojen kaynağıdır. Her böbreğin tepesinde bulunan adrenal bezleri, östrojen hormonun küçük miktarını ve yağ dokusu da yapar. Östrojen kanınızdan geçer ve vücudunuzun her yerinde hareket eder.

Vücudunuz üç ana östrojen türü yapar:

Estradiol (E2): Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda en yaygın tip

Estriol (E3): Hamilelik sırasında ana östrojen

Estrone (E1): Vücudunuzun menopozdan sonra yaptığı tek östrojen (adet dönemleri bittiğinde)

Östrojen seviyeleri adet boyunca değişiklik gösterir. Adet döngünüzün ortasında en yüksek ve adet döneminiz boyunca en düşük seviyededir. Menopozda östrojen seviyeleri düşer.

Kadınlarda düşük östrojen belirtileri şunlardır:

– Sıcak basması ya da uyku sorunu

– Ruh hâlinde değişiklikler ya da karamsarlık

– Cinsel fonksiyonlarda değişiklikler ya da azalmış doğurganlık

– Değişen kolesterol seviyeleri

ÖSTROJEN NASIL ARTAR?

Östrojen düşüklüğü olan kadınların öncelikle endokronoloji doktoruna başvurması gereklidir. Yapılan kan testlerinde östrojen seviyeleriniz tespit edilerek, düşüklük varsa hormon ilaçları ile tedaviye başlanır.

Bunun dışında bazı gıdalar vücuttaki östrojen seviyelerini etkileyebilecek fitoöstrojenler içerirler.

Doğal östrojen, yani fitoöstrojen içeren besinler ise şunlardır:

Kuş üzümü, kuru üzüm, keten tohumu, keten tohumu unu, susam, kurubaklagiller, tam tahıllı besinler, bezelye, kırmızı yonca otu, yulaf ve yulaf kepeği, sarımsak, kuşkonmaz, havuç, patates, pırasa, brokoli, armut, erik, kuru kayısı, şeftali, hurma, portakal, kurutulmuş erik, çilek, elma, lahana, ıspanak, tofu ve tüm soya besinleri.