Munzur Dağı eteğinde keçilerin zorlu yolculuğu

Yılın 6 ayında kış şartlarının hüküm sürdüğü Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor. Yeterince saman ve ot stoku yapamayan besiciler, keçilerini iki metreyi bulan karda, dağlara çıkararak meşe burçlarıyla besliyor.

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Türkiye’nin en çok kar yağan yerleşim yerlerinden biri olan Tunceli’nin Ovacık ilçesinde keçi yetiştiricileri ağır hava koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

Besiciler, saat 05.00’te ahırların kapısını biriken karları temizleyerek açıyor, ardından hayvanların bakımlarını yapıyor.

Öğle saatlerinde yüksek rakımlı dağlara çıkan besicilerin ardındaki keçiler de buzlu ve karlı yollardan tek sıra halinde ormana gidiyor.

Çobanlar ve keçiler, daha sonra yüksek rakımlı dağlardan inerek 1,5 metreyi geçen kar kalınlığında tehlikeli yolculuğun ardından köye varıyor.

Kangal köpekleri de, keçilerin bu tehlikeli yolculuğunda karda mahsur kalmamaları ve kurtlara yem olmamaları için onlara eşlik ediyor.

“BU ZORLUKLARI YAŞAYAN BİLİR”

Keçilerini doyurabilmek için karda saatlerce yolculuk yaptıklarını belirten Ali İhsan Yetik, “Hayvanlarımız olmasa bu dağ başında bir bardak su bile içemeyiz. En az iki metreyi bulan karda 6 kilometre yol yürüyerek hayvanlarımızı ormana götürüyoruz. Sabah erkenden çıkıyoruz, hayvanlar ormanda meşe burçları yiyor, döndüğümüzde akşam oluyor. Bu şartlarda yaşıyoruz. Bu zorlukları yaşayan bilir. Emek vermeyen kimse anlamaz” dedi.

“ÇOK ZOR”

Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu ifade eden Aziz Kapar ise, “5 saat ormanda karın içinde kalıyoruz. Çok zor gerçekten burada yaşamak.Dağa çıkmak için hedik (kar ayakkabısı) kullanıyoruz. Kara batmamak için onu takıyoruz ve keçilerin önünde yürüyoruz. Önde gitmemizin amacı hayvanlara patika yol yapmaktır. Sürünün en başında ben olurum en arkasında da köpekler. Köpek, kurt saldırısının önüne geçmek için her zaman en arkada gelir” diye konuştu. (DHA)



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