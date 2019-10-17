Oxford İngilizce Sözlüğü güncellemesinde Star Wars kavramları

Dünya çapında kullanılan sözlük, İngiliz dilinin gelişimine uyumlu olarak yıldan yıla güncelleniyor. Bu yıl yapılan 650 düzenleme içerisinde ise, bugüne dek sözlükte yer almayan 203 yeni kelime var. Star Wars serisinden ‘Jedi’, ‘lightsabre’, ‘Padawan’ ve ‘force’ gibi kavramlar da sözlüğe dahil edildi.

Sözlüğe, Star Wars filmlerinden eklenen kelimelerden belki de en çok duyacağımız ‘simples'… Söz konusu kelime, İngilizlerin konuşma diline yaklaşık 10 sene önce popüler bir televizyon reklamıyla girdi. Bir mali hizmet sitesinin reklamı olan videoda, Doğu Avrupa aksanıyla konuşan bir Afrika mirketi vardı.

Ancak söz konusu kelime, Şubat 2019'da Theresa May'in içinde bulunduğu çetrefilli Brexit sürecine dair verdiği bir cevapta, “Eğer belirsizliğin sona ermesini istiyorsanız, Avrupa Birliği'yle yapacağım anlaşma planına oy verin. Bu kadar basit. (Simples)” ifadesini kullanmasıyla daha da tanınır hale geldi.

İşte Ekim 2019'da Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yapılan değişikliklere birer örnek:

Chewy (Günlük konuşma, isim): Sakız parçası

Chillax (Fiil): Rahatlamak anlamına gelen ‘chill' ve ‘relax' kelimelerinin bir birleşimi.

Cock-a-doodle-dooing (İsim): Övünen kimse.

Easy-breezy (Sıfat): Genel olarak günlük, resmi olmayan ve rahat kıyafetleri tanımlamak için kullanılır.

Jafaican (İsim): Jamaika kökenli olmayan ancak Jamaika kültürüne aitmiş gibi davranan kimse.

Jedi (İsim): Star Wars filmlerinde Monk savaşçıları olarak yer alan ve gezegeni koruyan kahramanlar.

Kapow: Çizgi romanlarda bir patlamayı betimlemek için kullanılır. Günlük konuşma dilinde ise, yaşanan şaşırtıcı bir olaya tepki vermek üzere kullanılır.

Lightsabre (İsim): Star Wars filmlerinde kullanılan, bıçak yerine lazer bulunan kılıca benzer silah.

Nomophobia: Telefonsuz ya da kapsama alanının dışında kalma korkusu.

O: Mesajların sonuna koyulduğu takdirde, sarılma anlamı veren ses.

Simples (Zarf): Günlük konuşma dilinde kullanılır ve bir şeyin oldukça bariz olduğunu tanımlamaya yarar.

Sumfin (İsim ve sıfat): Something (bir şey) kelimesinin argo versiyonu.

Whatevs (Zarf ve isim): Bir konuya olan ilgisizliği belirtmek için kullanılır.

Force: Star Wars evreninde mistik bir evrensel enerji alanı.

Padawan: Star Wars serisinde Jedi'ların yetiştirdikleri öğrenciler.

YILIN KELİMESİNİ SEÇİYORLAR

Oxford Sözlüğü, 1989 yılında yayınlanan 20 ciltlik versiyonunun aksine bugün internet ortamından ulaşılabilir durumda ve her üç ayda bir güncelleniyor. Bunun yanında Oxford Sözlüğü, her sene ‘yılın kelimesini' de seçiyor. 2018 yılında ‘toksik' olan yılın kelimesi, 2017 yılında youth (gençlik) ve earthquake (deprem) kelimelerinin birleşiminden oluşan ve genç nüfusun beğenilerindeki değişimi ifade eden ‘youthquake' kelimesi ve 2016 yılında post-gerçeklik anlamına gelen ‘psot-truth' kelimesi olmuştu. (Fotoğraf: Depophotos)