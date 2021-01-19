Pandemide kilo vermenin yolu ev işlerinden geçiyor

Corona virüsü salgını 1 yılı aşkın süredir dünyayı içinden çıkılmaz bir krize sürüklerken, insanları eve kapanmaya zorladı. İşini, okulunu evden yürüten milyonlarca insan da bu süreçte hareketsizliğe bağlı olarak kilo almaktan muzdarip.

Sağlık açısından da risk oluşturan bu duruma karşı yeni yılda pek çok kişi diyet ve spora yönelmiş durumda. Ancak iş hayatı ve günlük sorumluluklar bunları uygulamayı zorlaştırıyor olabilir.

Uzmanlar bu noktada çözümün egzersiz kelimesi yerine ‘aktif yaşam’da yattığını söylüyor. Egzersiz yapılamasa da gün içinde daha az oturma daha çok hareket etmek gerekiyor.

HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA



Günlük ev işleri dahi aktif yaşam için önemli bir unsur. Temizlik yapmak, merdivenleri çıkmak, poşetleri taşımak gibi hareketler bile kilo vermek ve fit bir vücuda ulaşmak için etkili oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, salgın sürecinde yayınladığı uyarılarda, haftada en az 150 dakika fiziksel aktivitede bulunmayı tavsiye ediyor.