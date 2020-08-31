İnsanlık tarafından bilinen en eski ve çok yönlü şifalı bitkilerden biri olarak kabul edilen papatya çiçekleri, terpenoidler ve flavonoidler gibi antioksidanları sayesinde çok sayıda yaygın sağlık etkisine sahiptir. Peki, papatya suyunun faydaları nelerdir? Papatya suyu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Doğadaki en güzel çiçeklerden biri olan papatya (asteraceae / compositae) ailesine ait bir bitkidir ve Batı Avrupa ve Kuzey Afrika’ya özgüdür. Papatya tarih boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmıştır. Kurutulmuş papatya çiçeklerinden elde edilen suyu ise sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Papatya suyunun bilinen en büyük özelliği ise saçlara olan faydasıdır. Şimdi, papatya suyunun faydaları nelerdir? Papatya suyu neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bir göz atalım.

PAPATYA SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Papatya suyunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Cildi güzelleştirir.

– Diş sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

– Saç rengini doğal olarak açar.

– Saçları güçlendirir.

– Mide ve bağırsak kramplarını giderir.

– Uykusuzluğa iyi gelir.

– Sinir bozukluğunun giderilmesini sağlar.

– Migren ağrısını hafifletir.

– Sürekli kullanımı kanser riskini azaltır.

– Regl ağrılarını rahatlatır.

– Kabızlığa iyi gelir.

– İştahsızlığı giderir.

– Ağız içi enfeksiyonları önler.

– Ağız kokularını yok eder.

– Tansiyonu dengeler.

– Boğaz ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Vücudu arındırır ve temizler.

– Gözde oluşan arpacığı tedavi eder.

– Göz altı morluklarını yok eder.