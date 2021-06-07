Paraşütçüler gökyüzünü renklendirdi

1. Komando Tugayı’nda düzenlenen 28'inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu, İncesu Karasazlık mevkiinde gerçekleştirildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan uçaklara binen komandolar, belirlenen noktalara başarı ile iniş yaptı.



KIBRIS HAREKATINA KATILAN BİRLİK

Kayseri 1. Komando TugayıKıbrıs Barış Harekatı’nda görev alan birlikler arasında yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 Altın Madalyaya sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik.

16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli bir üsteğmen tarafından ‘En Yüksekteki En Büyük Türk Bayrağı Açma’ faaliyeti icra edilerek Guiness Rekorlar kitabına giren bir paraşüt atlayışı icra edildi. Süleyman Şah Saygı Karakolu’nu korudular ve şu ana kadar 342 şehidi bulunuyor.

(İHA)

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