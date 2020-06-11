İnatçı ve zor temizlenen pas lekeleri metal maddelerin zamanla oksitlenmesi ile meydana gelir. Genellikle metal nesnelerin yüzeye ıslak olarak bırakılması nedeniyle ortaya çıkan pas lekelerinin temizliği birçok kişi için adeta kabusa dönüyor. Yaygın olarak eşyalarda görülen pas lekelerine yazık ki giysilerde de oluşabiliyor. Peki pas lekesi nasıl çıkar? İşte pas lekesine karşı oldukça etkili yöntemler...

Porselen, tuvalet, lavabo, küvet veya duşa kabin üzerinde pas lekeleri yaygın olarak görülür. Aynı zamanda onarım ve tadilat işleriyle uğraşan kişilerin sıklıkla karşılaştıkları pas lekeleri metal eşyalardan giysilere bulaşarak içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Peki, pas lekeleri nasıl çıkar? Pas lekelerini temizleme yöntemleri nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde…

PAS LEKELERİNDEN KURTULUN

LİMON PAS LEKELERİNDE OLDUKÇA ETKİLİ

Giysilerinizden pas lekesini çıkarmanın en pratik yolu limon kullanımıdır. Pas lekesinin üzerine bir miktar limon sıkın ve kurumasını bekleyin. Kuruyan giysinizi soğuk su ile durulayın.

BEYAZ SİRKE

Pas lekesi olan kumaşın üzerine beyaz sirke dökün ve emmesini sağlayın. Limon da olduğu gibi aynı şekilde kuruyunca soğuk su ile yıkayın.

LİMON VE TUZ İKİLİSİ

Özellikle gömleklerinizde oluşan pas lekelerini gidermek için lekenin olduğu bölgeye biraz limon sıkın ve bir miktar tuz ilave ederek gömleğinizin kurumasını bekleyin. Lekeli kısmı sudan geçirdikten sonra yıkama talimatını göz önünde bulundurarak yıkayın.

AMONYAK İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Pas lekesi olan kumaşın üzerini sert bir cisimle kazıyın. Ardından sabun damlattığınız bulaşık süngerini lekenin üzerine uygulayarak lekenin daha kolay çıkmasını sağlayın. Daha sonra amonyak ve suyu karıştırarak lekenin üzerine dökün ve 10 dakika beklettikten sonra temiz bir bezle silin.