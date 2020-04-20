Kararmış ocak gözleri nasıl temizlenir?

Mutfağınızda temizlik yaparken uygulayabileceğiniz bazı yöntemler işlerinizin daha kısa sürede bitmesini ve vakit kaybını engeller. Yemek pişirirken dökülen yemekler ve yağ kalıntılarından kurtulmak istiyorsanız pratik yöntemlerle bu problemden kurtulabilirsiniz. İşte ocak gözlerinizi orijinal görünümüne kavuşturan bazı yöntemler…
OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA YÖNTEMLERİ
SİRKE İLE OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA YÖNTEMİ
MALZEMELER
2 çay bardağı sirke
4-5 yemek kaşığı limon tuzu
Demirlerin üzerine geçecek kadar su
Arap sabunu veya beyaz sabun
Çelik tel
NASIL UYGULANIR?
Öncelikle kararan ocak gözlerinizi çıkarın ve bir kabın içerisine alın. Ardından 2 çay bardağı sirke, 4 yemek kaşığı limon tuzu ve kaynar suyu ilave ederek hazırlamış olduğunuz suyun içinde bekletin. Dilerseniz bu suyun içinde ocak gözlerini kaynatabilirsiniz. Yumuşadıktan sonra arap sabunu ya da beyaz sabunla tel yardımı ile ovalayın. Ocak gözleriniz bu yöntem ile pırıl pırıl olacaktır.
SABUNLA OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA İŞLEMİ
Beyaz sabunu rendeleyin ve kaynar suyu sabunun üzerine dökerek ocak gözlerini içine alın. 1 gece bu suyun içinde bekletin ve durulayın. Daha sonra az miktar çamaşır suyu dökün ve telle iyice ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın ve ocağınıza yerleştirin.