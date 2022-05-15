Popüler bölgede bir ranza kiralamak 12 bin lira

San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşanan konut krizi, ev sahiplerini ve kiracıları barınma sorununu çözmek için yeni yöntemler keşfetmeye itiyor. Ve bir girişim, 800 dolar (yaklaşık 12 bin lira) karşılığında insanlara 13 kişiyle birlikte yaşayabilecekleri kapsül ranzalar sunuyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brownstone Shared Housing isimli girişim, Silikon Vadisi’nin doğum yeri ve Stanford Üniversitesi’nin evi olan Palo Alto’da yaşamak isteyen herkes için bir ilan yayınladı. Girişim; normalde, bir ailenin kalabileceği üç yatak odalı evi yeniden düzenlendi ve kiracılara 13 kişiyle birlikte, iki banyoyu paylaşabilecekleri kapsül ranzalar sunmaya başladı.

Ranzaların yer aldığı bölmelerde elektrik prizleri, kitap rafları, giysi ve çamaşır asılabilecek raflar, bitki ve biblolar için kancalar ve mahremiyet için de siyah perdeler bulunuyor.

Brownstone Shared Housing, depozito olmadan esnek kiralama hizmeti sunuyor. Startup’ın kurucularından Christina Lennon, geçtiğimiz yıl kendisinin de benzer bir kapsülde yaşadığını belirtiyor. Lennon, ahşap ağırlıklı tasarımın insanlara daha iyi hissettirdiğini belirtiyor.

Şirketin CEO’su James Stallworth de bölgedeki operasyonları genişletme planları olduğunu söyledi: “San Francisco Körfez Bölgesi’nde çok fazla konut ihtiyacı var ve çok sayıda ev sahibi bize ulaştı.”

Stallworth ayrıca, yaşanan kriz nedeniyle yoğun ilgi gördüklerini de belirterek, Palo Alto evinin şu anda bir boş yeri olduğunu ve ayda 800 dolarlık bir kapsülün maliyetinin bölgedeki bir stüdyo dairenin kirasının yarısından az olduğunu söyledi.

California, belediyelerin dubleks veya apartman konut inşa edilmesini engelleyen imar yasaları nedeniyle ciddi bir konut sıkıntısı çekiyor.

Mart ayında, California Üniversitesi, okulun yeni gelen birinci sınıf öğrencilerini barındırmak için kampüs konutları inşa edilmesinin engellenmesinden sonra öğrenci kayıtlarını sınırlayacağını duyurdu.

Kaliforniya’daki eyalet çapındaki konut krizi, sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısında da artışa neden oldu.

İlginizi Çekebilir Ünlü model evini 40 milyon dolara satışa çıkardı

İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Adele, Sylvester Stallone'un evini satın aldı