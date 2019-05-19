Rafet El Roman’dan Türk Futboluna destek!

Avrupa'nın önde gelen iş adamları, siyaset spor ve sanat dünyası Türk futbolunun gücünü başarısını arttırmak, genç futbolcu nesilleri daha iyi teşvik etmek yetiştirmek, avrupadaki 400 den fazla türk futbol takımlarını, futbol derneklerini, destelemek için ATFF Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nu Almanya Frankfurt şehrinde kurduklarını bir basın bülteniyle duyurdular.

AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU

Kurulan federasyon Almanya’daki spor lobisinde ve Türkiye Dışişler bakanlığı, spordan sorumlu bakanlarca da memnuniyetle karşılandı. Haziranda gerçekleşecek Türkiye’deki TFF başkanlık seçimlerinden sonra yeni yönetimle görüşeceklerini bildiren ATFF Yöneticileri Avrupa’daki çalışmalarını, projelerini, TFF yönetimine sunmak istediklerini açıkladılar.

Projelerinin başında Almanya Hessen eyaletinde, Riva tesislerine benzer bir kompleks projelerinin yürürlükte olduğunu bildirdiler. Geceye katılan Rafet El Roman da Türk futbolu için Almanya’nın ne kadar önemli olduğunun altını çizdi ve böylesi bir projeye imza atan ve emeği geçenleri kutladı.