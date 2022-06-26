Reagan’ın golf sopası 150 bin dolara satıldı
ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın kullandığı golf sopası açık artırmada satıldı.
ABD'nin eski başkanlarından Ronald Reagan tarafından kullanılan golf sopası rekor fiyata alıcı buldu.
Reagan’ın SSCB Devlet Başkannı Mikhail Gorbaçov ile yapacağı tarihi nükleer silahlar görüşmesine Cenevre'ye gidişinde Air Force One başkanlık uçağında kullanılan ve ünlü fotoğrafla hatırlanan golf sopası, Boston'daki RR Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.
Spalding marka olduğu belirtilen golf sopası 150 bin dolara satıldı. 1985 yılındaki gezide kullanılan sopayı kimin aldığı açıklanmadı.