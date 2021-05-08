Reyhanlı’daki terör saldırısında oğlunu kaybeden Fatma Tuna: Bizim için Anneler Günü yok

11 Mayıs 2013’te, Reyhanlı’da biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde PTT binası yakınında olmak üzere iki bombalı minibüsün patlatılarak yapılan terör saldırısında, 53 kişi yaşamını yitirdi. Patlamalarda hayatını kaybedenler arasında Tuna ailesinin lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna da vardı.

Oğulcan, eğitim gördüğü dershaneden çıkarak kardeşi ile buluşup annesi Fatma Tuna’ya Anneler Günü hediyesi alacaktı. Ancak Oğulcan, terör saldırısında yaşamını yitirdi.

“8 YIL GERİDE KALDI”

Oğulcan’ın annesi Fatma Tuna, olaydan bu yana uzun bir zaman geçtiğini ancak acılarının dinmediğini söyledi. Tuna, “8 yılı geride bıraktık. O gün mahşer günüydü, her yer kana bulanmıştı. Oğulcan’ı arıyorduk. O gün dershaneye gitti, tekrar eve gelmedi. Bizim için çok kötü bir gündü. Anneler için çok kötü gündü. Anneler Günü’nün gelmesini hiç istemiyorum. Bizim için Anneler Günü yok” dedi.

OĞULCANIN HATIRALARI İLE YAŞIYOR

Oğulcan’ın baba evinde yapılan düzenleme ile tüm eşyalarının bulunduğu odasında zaman geçiren ve oğlunun eşyalarına bakarak hatıraları ile yaşadığını anlatan anne Tuna, “Oğulcan’ın hatıraları ile yaşıyoruz. Resimleri, peçetesi, kitapları, defterleri, parfümü, akvaryumu gibi çeşitli eşyaları duruyor, ben de onlarla ayakta duruyorum. Onlarla yaşıyorum. Bizleri hiç yormadı. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

“ANNELER İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜNDÜ”

11 Mayıs gününün anneler için çok kötü bir gün olduğunu sözlerine ekleyen Tuna, “Anneler Günü 53 anne için çok kötü bir gündü. Bize Anneler Günümüz zehir oldu. Bana bir gül de olsa mutlaka getirirdi. Zaten o gün patlama günü dershaneden çıkıp bana hediye alacaktı. Kısmet olmadı” dedi.

İSMİNİ TORUNUNA VERDİLER

Fatma Tuna, terör saldırısında vefat eden oğlunun ismini o dönem 16 günlük olan torununa verdiklerini kaydetti. 8 yaşındaki Oğulcan’ın sık sık dayısının mezarına gittiğini belirten Tuna, torunuyla teselli bulduğunu kaydetti.

Tuna’nın torunu Oğulcan da anneannesi ile dayısının mezarına gittiğini ve görmediği halde anılarını duyduğu dayısını çok özlediğini kaydetti.

Oğulcan’ın babası ve aynı zamanda 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise “Bilindiği gibi 2013ten bu güne kadar tam 8 yıl geçti. Yine bir Anneler Günü’nü yaşıyorduk. Her zaman konuştuklarımızı tekrarlamak istemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan Anneler Günü hediyesi olarak 53 şehidin şehitlik belgesi verilmesini istiyoruz. Eğer verirlerse anneler için çok güzel bir gün olur” şeklinde konuştu. DHA