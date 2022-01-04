Sarıkamış’taki acıyı kara yontuyorlar

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde, 'Karı Yorgan Edenler' temasıyla donarak şehit düşen Mehmetçikler için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde kardan heykeller yapılıyor. Kardan heykeller için bölgeye 200 kamyon kar taşındı. Heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, 10 heykel sanatçısı, günlerdir asırlık acıyı bir kez daha dondurabilmek için kar yontuyor.

Orhan BOZKURT

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Tarihe, ‘Sarıkamış Dramı’ diye geçen ve Enver Paşa komutasındaki binlerce Mehmetçiğin, kurşun atamadan donarak can verdiği ‘Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümü anma etkinlikleri devam ediyor. Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl ‘Karı Yorgan Edenler’ teması ile kardan şehit asker heykellerinin yapımına başlandı.

Kars İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 1. Dünya Savaşı yıllarında ‘Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerleri temsilen yapılacak heykeller için Handere köyü’nden Kayak Merkezi Cıbıltepe’nin oteller bölgesine 200 kamyon kar taşındı.

10 KİŞİLİK EKİP 10 BİNLERCE ŞEHİT İÇİN KARI YORGAN ETTİ

Oteller bölgesine yeterli miktarda kar taşınmasının ardından Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi’nin katkılarıyla, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Snatlar Fakültesi mezunu, Kars Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin’in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı ve ülkenin diğer üniversitelerinden gelen heykeltıraş ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip, ‘Karı Yorgan Edenler’ temasıyla ‘Sarıkamış Dramı’nı betimleyen kardan asker heykellerinin yapımına başladı.

“HEYKEL SANATI DİLİ İLE BİR MESAJ VERMEK İSTİYORUZ”

Sarıkamış Harekatı’nda on binlerce Mehmetçiğin donarak şehit düştüğü askerleri temsilen yapılacak heykeller, harekatın 107’inci yıl dönümünde 8 Ocak Cumartesi günü ışıklandırılarak sergilenecek.

Heykeltraş Muhammet Hanifi Zengin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ‘Sarıkamış Şehitleri’ anısına heykel sanatı diliyle bir mesaj vermek istediklerini belirtti. Heykeltraş Zengin, “Sarıkamış Harekatı’nın gelecek kuşaklara anlatma, bellekte yer etme ve kültürel geleneği devam ettirmek adına mesaj vermek istiyoruz. Bu seneki heykel çalışmamızın teması ‘Karı Yorgan Edenler’ heykellerimiz, karın altında yatan şehitlerimizi temsil edecek” dedi.

“DÜNYADA BİR İLKİ TEMSİL EDİYOR”

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisan öğrencisi Vefa Kocalar ise SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı nedeniyle şehitleri anma programı kapsamında yapılan kardan heykeller çalışmasında görev almaktan gurur duyuyorum.”

Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ ise, “Bu anıt, dünyada bir ilki temsil ediyor. Çünkü eriyen bir malzemeden oluşuyor ama her yıl üstüne bir şey ekliyor. Amacı, özgürlük mücadelesi veren Türk askerinin bütün zorluklara rağmen o mücadeleden vazgeçmemesini göstermektir” diye konuştu.

Sarıkamış’ta kardan yontulan dev şehit anıtın açılışının 8 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

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