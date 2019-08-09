Selanik örgüsü nedir? Nasıl yapılır?

Teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı yıllarda özelikle kız çocuklarının Selanik örgüsüne merak saldığı yıllar geride kalsa da hala günümüzde bu muhteşem örgüyü yaşatan ve günümüze getiren insanların olduğunu bilmek mutluluk verici. Aynı zamanda terapi olan örgü, el emeği olması ile daha anlamlı bir hale gelebiliyor. Selanik örgüsü ile sevdiklerinize hırkalar, şallar örebilirken evinizde koltuğunuzun bir köşesine dekoratif TV battaniyesi örebilirsiniz. Şık ve özel dokunuşlara ait bu örgüler aynı zamanda dekordan giysiye her alanda kullanılmaktadır. İşte selanik örgüsü nedir? Selanik örgüsü nasıl yapılır? gibi sorularınızın yanıtları

SELANİK ÖRGÜSÜ NEDİR?

Selanik örgüsü diğer örgülerden farklı olarak 2 sıra örgü normal örgüdeki 1 sıraya denk gelmektedir. Elinizde olması gereken yalnızca şiş ve istediğiniz renk ve boyutta yün ip. Selanik örgüsü ile modern salaş bir hırkadan yeleğe patikten el işlerine kadar her türlü el emeği örgüyü ortaya çıkarabilirsiniz.

SELANİK ÖRGÜSÜ NASIL YAPILIR?

Selanik örgüsü kalın ve her iki tarafı aynı modelidir. İlk sıra yapılan örgü modelini diğer sıraya geçtiğinizde tam tersini örerek normal tek bir sıra eşitlenmiş olacaktır.

1.SIRA

1 kenar ilmek, 1 düz, 1 ters ve 1 düz örülerek sıranın sonuna gelindiğinde ise 1 kenar ilmek atılmalıdır.

2.SIRA

1 Kenar ilmek, 1 ters, 1 düz örmeden şişe dolama atılmalıdır ve bir ters örülerek bir ilmek atılır.

3. SIRA

1 kenar ilmek, 1 düz örmeden şişin üzerinde dolama atılır. Örmeden atılan ilmek dolama ile birlikte ters olarak örülmelidir. 1 tane düz örmeden şiş üzerinde dolama yapılmalı ve devam edilmeli. Sonunda tekrar bir kenar ilmek atılmalıdır.