‘Seni tanıyamıyoruz’ dediler, 45 kilo verdi

Kilolarından rahatsız olan Ercan Can, kendisine diyet programı hazırladı. Program dahilinde sporun yanı sıra, beslenmesine de dikkat etti. Can’ı kilo vermesinde ise arkadaşlarının “Seni tanıyamıyoruz” sözü etkili oldu. Bu sözün üzerine Can, 7 ayda 120 kilodan 75 kiloya düştü.

“DANSI BIRAKTIM KİLO ALDIM”

Kilo verme sürecini anlatan ve artık rahatça alışveriş yaptığını söyleyen Ercan Can, “Kilo alma süreci benim için çok hızlı gelişti. Arkadaşlarımla dans ediyordum, bir süre sonra dansı bıraktım ve hızla kilo almaya başladım. Yemek yemeyi çok seviyordum. Bu süreçte çok fazla kilo aldım” dedi.

“KIYAFET OLMAYINCA MORALİM BOZULUYORDU”

Kilo almaya başladıktan sonra alışveriş yapmak istemediğini belirten Ercan Can, “Kilo aldığım dönemde hiçbir şey almak istemiyordum. Herhangi bir mağazaya girdiğimde beğendiğim kıyafet üzerime olmadığı zaman moralim bozuluyordu. 120 kilodan 75 kiloya indim. Spor yaparak ve akşam yemeklerine dikkat ederek kilo verdim. Arkadaşlarım kiloyu bana hiç yakıştıramadı. Psikolojik bunalıma girmiştim” diye konuştu. (DHA)