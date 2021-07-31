Sette fenalaşan ünlü oyuncu Bod Odenkirk: Küçük bir kalp krizi geçirdim

Better Call Saul dizisinin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Bob Odenkirk'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan son durumunu kendisi açıklayan Odenkirk, "Yakında döneceğim" dedi.

SOZCU.COM.TR

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ABD'de Breaking Bad dizisiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuşan ünlü oyuncu Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin New Mexico'daki çekimlerinde fenalaşarak hayranlarını korkutmuştu.

Sette bir anda yere yığıldığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Odenkirk’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ünlü oyuncu son durumuna ilişkin açıklamayı, kişisel Twitter hesabından kendisi yaptı.

Odenkirk paylaştığı ilk mesajda, “Bu hafta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve benim için endişelenen, sevgilerini gönderen herkese teşekkür ederim. Sevginizi hissediyorum ve bu benim için çok değerli” dedi.

‘YAKINDA DÖNECEĞİM’



İkinci mesajda ‘kalp krizi’ geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Ufak bir kalp krizi geçirdim ama iyi olacağım. Rosa Etrada ve doktorlara ameliyata gerek kalmadan tıkanıklığın üstesinden geldikleri için teşekkür ederim. İyileşmek için kısa bir ara vereceğim ama yakında döneceğim” ifadelerini kullandı.

Odenkirk'in Breaking Bad dizisindeki karakterini merkeze alan Better Call Saul dizisi, altıncı sezonuyla final yapacak.