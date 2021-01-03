Şifa kaynağı mesur macunu

Osmanlı döneminde Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olarak sunulan Mesir Macunu, 481 yıldır bu özelliğini günümüze kadar taşıdı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nde 15 kadın eliyle üretilen Mesir Macunu'nun güç ve kuvvet etkisinin yanında grip ve soğuk algınlığı gibi birçok solunum yolu hastalığına iyi geldiği ifade ediliyor.

150 TON ÜRETİLİYOR

YÜZYILLARDIR düzenlenen festival ile halka saçılan ve şifanın simgesi olan Mesir Macunu'nu, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Başkanı Ufuk Tanık Sözcü HaftaSonu'na anlattı. Derneğin 14 yıldır başkanı olan Tanık, “Dernek çatısı altında yılda 150 ton Mesir Macunu üretiyoruz. Son yıllarda yaptığımız tanıtımlardan dolayı şifalı macunumuza yurtdışından ilgi artmaya başladı. Rusya, Avusturya, Almanya ve Arap ülkelerine 15 ton Mesir Macunu gönderiyoruz” diye konuştu.

Festivali yine yapamayabiliriz

UNESCO'NUN, ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan Uluslararası Mesir Festivali'nin pandemi nedeniyle iptal edildiğini belirten Tanık, “Salgında gerileme olmazsa bu yıl da yapılmayacak gibi bir görüntü var” ifadesini kullandı.