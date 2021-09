Sokak hayvanları için festivalde buluştular

Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği 2021 Pati Festivali, hayvan severlerle can dostlarını bir araya getirdi. Açılan stantlarda toplanan para, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavilerinde kullanılacak.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2021 Pati Festivali'ne çocuk, genç, yaşlı yüzlerce vatandaş, can dostları ile birlikte katıldı. Denizli Pamukkale Belediyesi düzenlediği 2021 Pati Festivali'nde hayvan severleri bir araya getirdi. Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivale hayvan dostları büyük ilgi gösterdi. AKUT Park'ta gerçekleşen festivale, çok sayıda vatandaş, can dostlarıyla birlikte katıldı. Sokak hayvanlarına mama ve tedavi desteği sağlamak amacıyla stantların açıldığı festivalde, köpek eğitmeni Asım Sarıçiftçi, hayvan severlere can dostlarıyla daha uyumlu bir yaşam sürmenin püf noktalarını anlattı.

İLGİ MEMNUN ETTİ

Sempati Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nazlı Hasret Yılmaz özellikle COVID-19 sürecinde barınaklardan çok fazla hayvanın sahiplendiğini belirterek, “Bu etkinlikle de can dostlarımıza olan farkındalığın artmasını istedik. Katılım bizleri memnun etti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festivale gelecek yıllarda daha da yoğun katılım olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Her zaman hayvan severlerin yanında olduklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise “Bugün buraya tanışmaya, eğlenmeye, yarışmaya ve sadece biz insanlar olarak değil; sokak canlılarımızla, evimizde misafir olan can dostlarımızın da sosyalleşmesi için toplandık. Kalbimiz, gönlümüz sonuna kadar hayvan severlerimize açık. Yapılabilecek her türlü etkinlikte, bizler sizlerin yanında olacağız” ifadesini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Böyle güzel bir etkinliği düzenleyen Pamukkale Belediyemize teşekkür ediyorum. Dünyanın sadece biz insanlara ait değil, tüm canlılarla beraber dünyayı paylaşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, sahiplendiğimiz hayvan dostlarımızı lütfen terk etmeyelim, çünkü kimse terk edilmek istemez” dedi.

Titizlikle hazırlanıp podyuma çıktılar hünerlerini sergilediler

Festival kapsamında mama ve stil yarışması da düzenlendi. Sahipleri tarafından özenle hazırlanan köpekler podyumda hünerlerini sergiledi. Bol bol alkış topladı.

Onlar bizim yoldaşımız hayatımızın bir parçası

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonuyla geçen hafta yapılan 2021 Pati Festivali'ne katılanlar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe Badem isimli köpeğiyle katılan Bahar Acar, bu tür festivallerin düzenli olarak yapılmasının önemine değindi. Bahar Acar, “Ben tek başıma yaşıyorum. Badem bana arkadaş, aile, yoldaş her şey oldu. Badem'in yeri bende çok farklı. Dünya ne kadar bizimse, aynı zamanda hayvan dostlarımıza da ait. Onların da eğlenmeye hakkı var” diye konuştu.

“EVLATTAN FARKI YOK”

Katılımcılardan İsmet Koptur ise etkinliğin can dostlar için çok iyi olduğunu ifade ederek, “Bu kadar hayvan severi bir arada görmek güzel. Benim için insandan, evlattan farkı yok. Aldığımda 40 günlüktü, üç yıldır benimle. Bir köpeğim daha var, o da 11 yıldır benimle” dedi. 12 yaşındaki Melisa Demir ise stantlardan elde edilecek gelirin sokak hayvanlarının tedavisi ve beslenmesinde kullanılacağını belirterek, “Güzel proje. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanacak. Burada hayvanlar birbirilerini tanıyor, yarışmalar oluyor birlikte eğleniyoruz” yorumunu yaptı.