‘Sözde Ermeni soykırımı’ iddialarının tanınmasında Kardashian etkisi

Barış Pınarı Harekatı karşılıklı yapılan mutabakatlarla bitirilmesine rağmen Amerika ile aramızdaki ilişkiler yeniden gerilmiş, Temsilciler Meclisi'nden çıkan kararlar yeni bir gerginliğin fitilini ateşlemişti. Amerikalı Senatör Speier, Ermeni soykırımı ile ilgili sözde iddiaların tanınmasında Kim Kardashian'ın etkili olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmelerin ardından gerilim azaldı ve iki ülke Suriye’nin geleceği konusunda mutabakata vardı. Bu mutabakat kapsamında Türkiye’ye uygulanan ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri yeniden geren karar ise ABD Temsilciler Heyeti’nde alındı. Türkiye’ye bazı yaptırımların getirilmesini öngören yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını da resmen tanıdı.

SENATÖRLERLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian’ın da etkisi oldukça büyük. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı. Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi’nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.

ERMENİLERİN GİZLİ SİLAHI

Kim Kardashian’ın bu çalışmalarını ABD’li Senatör Jackie Speier; “Ermenistan’ın gizli silahı ne mi? Kim Kardashian” sözleriyle dile getirdi.