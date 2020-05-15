Sumak Akdeniz mutfağında sıklıkla kullanılan baharatlardan biridir. Yemeklere ekşi bir aroma kazandırmanın yanı sıra sağlık için pek çok faydası bulunan sumak nedir? Sumağın sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Türk mutfağında salatalarda ve çeşitli yemeklerde tatlı ekşi tat vermek için kullanılan; özellikle kış mevsiminde görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak koruma sağlayan sumak hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sumak nedir? Sumağın sağlığımıza faydaları nelerdir? İşte cevapları…

SUMAK NEDİR?

Rhus cinsine ya da Anacardiaceae familyasına ait olan sumak çiçekli bir bitkidir. Bu bitkilerin çoğu, küçük çalılar ve gruplar olarak bilinen parlak kırmızı meyveler üreten sumak ağaçlarından oluşur. Bu bitkiler dünya çapında yetiştirilmektedir ancak özellikle Doğu Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’da yaygındır. Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan sumak elde edilir.

SUMAĞIN BAŞLICA FAYDALARI

– Anti-bakteriyel özelliğinden dolayı bakterilere karşı vücudu korur.

– Ateş düşürücüdür.

– Bronşite iyi gelir.

– Solunum sistemini rahatlatır.

– Yaprakları kaynar suda demlenip gargara yapılırsa boğaz ağrısına iyi gelir.

– Sumak tohumları akciğer enfeksiyonuna ve buna neden olan mantara karşı etkilidir.

– Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

– Eklem hastalıklarına iyi gelir.

– Sindirimi düzenler.

– Anne sütünü artırır.

– Kan basıncını düzenler.

– Kolesterolü dengeler.

– İdrar söktürücüdür.

– Damar sertliğine karşı etkilidir.

– Karaciğeri korur.

– Harareti giderir.

– Bağışıklığı güçlendirir.