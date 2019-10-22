Talha Uğurluel’in tanığı ‘Maceracı’ oldu

Eski TRT programcısı Talha Uğurluel’in yargılandığı FETÖ davasında, örgütün yayın organı Samanyolu TV’de 'Maceracı' programını sunan Murat Yeni tanık olarak dinlendi. Murat Yeni, “Talha Uğurlueli sadece gezi ve tur rehberi olarak tanırım. Bunun dışında bu yapıyla ilgili bir iltisakına tanık olmadım” dedi.

HABER: Can ÖZÇELİK

FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski TRT programcısı Talha Uğurluel'in duruşmasında “Maceracı” isimli programın sunucusu Murat Yeni tanık olarak ifade verdi.

“KANALA ÇOK SIK UĞRAMAZDIM”

FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de program yaptığını söyleyen ve çalıştığı kanala ayda 2-3 kez gittiğini söyleyen Murat Yeni, “Kanala çok sık uğramazdım. Uğradığım zamanlarda da sadece Talha Uğurlueli değil, kanalda çalışan bütün sanatçılarla bir araya gelir sohbet ederdik. Kanalda çalıştığım dönemler içerisinde ayda 2-3 kez seslendirmeye gidiyordum o arada kiminle karşılaşırsam onunla sohbet ederdim” diye konuştu.

“KASIT CEMAAT SOHBETİ DEĞİLDİR”

Talha Uğurlueli, kullandığı ‘sohbet’ ifadesinden cemaat sohbeti anlamı çıkarılmaması gerektiğini söyleyerek, “Bundan kasıt cemaat sohbeti değildir. Benim kastettiğim sohbet toplantısında Kuran okunmaz, dini sohbet yapılmazdı. Bu toplantılar çay, yemek sohbetidir. FETÖ ile ilgisi yoktur. Talha Uğurlueli sadece gezi ve tur rehberi olarak tanırım. Bunun dışında bu yapıyla ilgili bir iltisakına tanık olmadım” ifadelerini kullandı.

“NEREDE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM”

Talha Uğurlueli tarihçi olarak tanıdığını söyleyen Yeni, “Talha Uğurluel ile katıldığınız organizasyon var mı?” sorusuna “Bir kere olmuş mudur onu bilmiyorum. O konuda diyebileceğim bir şey yok. Bizim zaten bütün programlarımız kamuya açıktı. Talha Uğurluel ile katıldığım organizasyonun nerede olduğunu da hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

“BENİ GÖRÜNCE AKILLARINA YEMEK GELİYOR”

İnsanların kendisini yemek programından hatırladıklarını söyleyen Yeni, “İnsanlar beni gördüğünde akıllarına et, süt, yemek geliyor. Dini sohbet yapsam bana gülerler” dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2020'ye erteledi.