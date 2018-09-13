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Tarık Akan anılıyor
Tarık Akan anılıyor
Bakırköy Belediyesi, aramızdan ayrılışının ikinci yılında Bakırköy'ün unutulmaz sanatçısı Tarık Akan’ı, başrolünde oynadığı Sev Kardeşim filminin ücretsiz gösterimiyle anıyor.
Yaşam 13 Eylül 2018 - 13:30

Film gösterimi 16 Eylül Pazar günü saat 19.30’da Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi'nde yapılacak.

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Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, şu açıklamayı yaptı: ”Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı, yeri asla doldurulamayacak, Atatürkçü, aydın sanatçı ve Bakırköylü hemşehrimiz Tarık Akan'ın aramızdan ayrılışının 2. yılındayız. Pazar günü 15.00’te Bakırköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenliyoruz. Akşam saat 19.30’da da Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi'nde Sev Kardeşim filmini izlemeye tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum.”

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