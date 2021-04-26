Tarkan’dan İkizdere paylaşımı: İçim yanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma kararı verdiği, Dünya'da koruma altındaki 200 vadiden biri olan Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde jandarma korumasındaki iş makineleri çalışmaya başladı. Projeye karşı çıkan halka sanat dünyasından da destek geldi.

“İÇİM YANIYOR BENİM DE”

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de.

Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım.

*Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bi durun artık! Yeter!

İlginizi Çekebilir İşkencedere Vadisi'nde tahribat başladı

İlginizi Çekebilir İşkencedere'de, dozerli çalışmalar jandarma korumasında başladı