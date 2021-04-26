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Tarkan’dan İkizdere paylaşımı: İçim yanıyor

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin mücadelesi devam ederken yöre halkına sanatçılardan da destek geldi. Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 20:11, 26/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Tarkan’dan İkizdere paylaşımı: İçim yanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma kararı verdiği, Dünya'da koruma altındaki 200 vadiden biri olan Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde jandarma korumasındaki iş makineleri çalışmaya başladı. Projeye karşı çıkan halka sanat dünyasından da destek geldi.

“İÇİM YANIYOR BENİM DE”

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de.
Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım.

*Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bi durun artık! Yeter!

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Yayınlanma Tarihi:19:32,