Taş taklidi yaparak kamufle olan domuz balığı görüntülendi

Antalya’da tehlikeyi sezince bulunduğu ortama göre kamufle olma özelliğiyle bilinen domuz balığı, sualtı kamerasına yansıdı. Kaçmak yerine sabit durmaya çalışarak etraftaki taşların rengine dönüşen balığın görüntüsü herkesi şaşırttı.

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Konyaaltı Sahili açıklarında dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz türü olan ve Akdeniz kıyıklarında oldukça çok rastlanılan domuz balığının (Stephanolepis Diaspros) kamufle olmak özelliğini görüntülere yansıttı.

Taşlık alanda denk geldiği profesörü tehdit olarak algılayan domuz balığı, ilginç savunma mekanizmasıyla herkesi şaşırttı. Sık sık etrafı kolaçan eden balık, yakınında yüzdüğü taşların rengini alarak hareketsiz bir cisim olarak kalmaya çalıştı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtı kamerasıyla kaydettiği domuz balığının görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

– Bir Kızıldeniz türü olan bu balık domuz balığı olarak bilinmektedir. Bu balığı Koreliler de domuz balığı olarak bilmektedir. Bilimsel adı Stephanolepis diaspros olan balığı dalışlarımızda sıklıkla görüyoruz. Bulunduğu ortamda çok iyi kamufle olan bu balık Konyaaltı plajında adeta bir taş gibi hareketsiz kalıp ve taş rengine dönüp taş taklidi yaparak kamufle olmaktadır.

– Rengini değiştirmiş ve hareketsiz gördüğümüz balık, çekimler sırasında hareketleniyor ve yer değiştiriyor. Doğada her canlının bir savunma mekanizması var. Rengi yeşilimsi olan bu balık, yanına veya arkasına gizlendiği objenin rengine dönerek düşmanlarından korunuyor.