Tazminat zenginleri

Kimisi cezaevinde geçen kayıp yılları için tazminat davası açtı, kimisi eşinden boşanabilmek için milyonları gözden çıkardı. Bazıları kaza, bazıları da sağlıkta ihmal gibi olaylar için tazminat davası açıp kazandı. Tazminat miktarları yurt dışında milyar dolarlara ulaşırken Türkiye'de de, milyonluk tazminat miktarları sık sık gündeme geliyor. Tazminat acıları hafifletir mi bilinmez ama tazminat zenginlerinden bazıları:

işte astronomik rakamlar

Genç İnşaatın varisi Murat Genç eşi Nazan Genç'ten boşanırken 10 milyon pound ve ayda 130 bin lira nafaka ödemeyi kabul etti. Bettina Hakko, Vakko'nun patronu Cem Hakko'dan boşanıp, 17 milyon TL tazminat aldı. Sosyetek isim Ceyda Gölcüklü de, Azeri işadamı Shery Shahnavaz'dan boşanma karşılığı 140 milyon lira aldı. Şovmen Mehmet Ali Erbil'den boşanan Tuğba Coşkun Erbil, 1.5 milyon liralık yazlık ve 4 milyon liralık bir ev aldı. 3 milyon lira nakit de boşanmanın bedeli oldu. Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı'ndan 10 milyon liralık bir ev verdi ve ayda 125 bin TL ödeme koşuluyla boşandı. İşadamı Halis Toprak'ın eşi Ayşe Toprak boşanırken 540 milyar lira aldı. Sanatçı Şebnem Tunç ise 2.5 milyon nakit, 8 bin TL nafaka ve bir de otomobil alarak boşandı. Şarkıcı Pınar Eliçe de boşanırken eşinden 3 milyon TL tazminat aldı.

SAĞLIK VE KAZA TAZMİNATI…

Diyarbakır'da prematüre doğan bir çocuğa geç müdahale edilip, görme kaybına neden olunduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı 1 milyon 234 bin lira tazminata mahkum oldu. İstiklal Caddesi'nde bir iş hanının beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan, 2.2 milyon TL tazminat kazandı. İstanbul Ataşehir'de ise bir restoranda baldızının oğlunun yüzüne kimyasal madde atan kişi hem 9 yıl hapse hem de 5 milyon lira tazminata mahkum edildi. Hakkari'de askerliğini yaparken silah kazası sonucu yaralanan er de 448 bin lira tazminat kazandı.

REKOR BEZOS'TA

Tazminat tarihinin en yüksek meblağı ise 38 milyar dolar oldu. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 25 yıllık evliliklerinin ardından boşandığı eşi Mackenzie Bezos'a 38 milyar dolar tazminat ödedi. Jeff Bezos, 114,8 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin insanı konumunda.

MADONNA BİR İLK

Medya devi Murdoch, eşi Anna'dan boşanabilmek için 1.7 milyar dolar ödedi. İngiliz yönetmen eşi Guy Ritchie'den boşanan Madonna ise 75 milyon dolar tazminat ödedi. Ender bir biçimde bu davada, kadın para ödemiş oldu. Rus zengin Roman Abramoviç de boşanırken eşine 2 milyar dolar ödedi.

Gazetecilerin tutuklanması sonrası gelen tazminatlar

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün'ün Covid 19 sürecinin başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatmasını “Ey IBAN edenler” diyerek eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmasını hak ihlali saydı. 40 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Gazeteci Beyza Kural'a, YÖK protestosunu takip ettiği sırada polis tarafından yakalanarak ters kelepçe takılması da hak ihlali sayıldı. 15 bin lira tazminat öngörüldü. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de makul süreden fazla tutuklu kaldığı için 50 bin lira tazminata hükmedildi. CHP'li eski vekil Eren Erdem'e de, haksız biçimde tutuklandığı için 30 bin lira tazminat kararlaştırıldı.

Kumpas davalarının mağdurları

Türkiye'de çok acıların yaşandığı kumpas davaları da tazminata konu oldu. Balyoz kumpasında 3 yıl 5 ay 15 gün hapis yatıp beraat eden Albay Yusuf Kelleci'ye 1.1 milyon lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak Yargıtay bu miktarı 267 bin liraya düşürdü. Balyoz davasında 44 ay hapiste kalan emekli Korgeneral Engin Alan da 1 milyon 363 bin TL tazminat almaya hak kazandı. Miktar 600 bin liraya düşürüldü. Balyoz kumpasıyla ilgili açılan ilk tazminat davasında, 3 yıl 4 ay hapis yatan emekli Korgeneral Ayhan Taş'a 1 milyon 250 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.