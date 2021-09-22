Teoriler desteklendi: Sodom kentinin sonunu meteor getirdi

Yeni araştırmalar, Eski Ahit'e göre halkının kötülüğü ve ahlaksız yaşam tarzları nedeniyle Tanrı tarafından yok edilen İncil'deki Sodom kentinin bir meteor tarafından yok edildiğine dair teorileri destekledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ürdün vadisindeki eski bir yerleşim yeri olan ve Tekvin’de bahsedilen Sodom şehri olduğu düşünülen Tall el-Hammam’da çalışan arkeologlar, parçalanmış kafatasları ve iskeletler, erimiş binalar, metaller ve çanak çömlek dahil olmak üzere kömürleşmiş insan kalıntıları buldular. Araştırmacılar aynı zamanda sıcaklıkların 2.000 dereceyi aştığını gösteren kabarcıklı kerpiç tuğlaları da incelediler.

Araştırmacılar, yayınladıkları makalede bölgede yaşanan olayın, 60 metrelik bir kuyruklu yıldızın Doğu Sibirya’ya çarptığı 1908 Tunguska Olayı’na benzer olduğunu öne sürüyorlar.

Yaratılış Kitabı’na göre; Sodom, ahlaksız davranışlarla ünlüydü ve özellikle eşcinsellikle ilişkilendiriliyordu. Çığlıklar çok büyüdüğü için Tanrı Sodom’u yok etmek için iki melek gönderdi.

California Santa Barbara Üniversitesi’nde emekli yer bilimi profesörü James Kennett, “Yaratılış’taki tüm gözlemler kozmik bir hava patlamasıyla tutarlı. Fakat bu yıkılan şehrin gerçekten de Eski Ahit’teki Sodom olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Bununla birlikte, kanıtlar bir şekilde sözlü gelenekle yakın bir bağlantı olduğunu gösteriyor.”

İlginizi Çekebilir UNESCO İngiliz hükümetini tarihi yapı için uyardı

İlginizi Çekebilir Meksika'da 73 milyon yıl önce yaşayan farklı bir dinozor türünün kalıntılarına rastlandı