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Tik Tok’un yeni akımında Larissa ve Burak Gacamer çifti, Jennifer Lopez ve Arod çiftini geçti
Tik Tok’un yeni akımında Larissa ve Burak Gacamer çifti, Jennifer Lopez ve Arod çiftini geçti
Son dönemin hızla büyüyen platformu Tik Tok, yeni bir akımla karşımızda. Flip the Switch Challange adındaki trende dünyanın pek çok yerinden binlerce isim katıldı. Jennifer Lopez ve Emily Ratajkowski'nin de katıldığı akımda Larissa ve Burak Gacamer çifti adeta herkese meydan okudu...
Yaşam 10 Mart 2020 - 10:56

Geçen hafta, yine Tik Tok’ta ortaya çıkan ama Twitter ve Instagram’da paylaşım rekoru kıran bir akım, ünlü ünsüz herkesi etkisi altına aldı. Flip the Switch adındaki meydan okumaya Jennifer Lopez ve nişanlısı Arod, Emiliy Ratajkowski ve arkadaşı, ABD Senatörü Elizabeth ve Türkiye’den de Larissa ve Burak Gacamer çifti katıldı.

Akımın özelliği, ünlü şarkıcı Drake’in şarkısında dans ediyorsunuz ve bir anda ışıklar kapanıyor ve herkes kıyafetleriyle birlikte yer değiştiriyor. Komik görüntülerin ortaya çıktığı akımı en iyi yapanlar ise hiç kuşkusuz Larissa ve Burak oldu…

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Son güncelleme: 11:02 - 10.03.2020
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