Trakya’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 33’e düştü

Türkiye’nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor.

Üreticiler, kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşarken, bölgede içme suyu ve sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerin bazıları kuruma noktasına geldi, bazılarında su seviyeleri ciddi oranda düştü.

Edirne’nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2’ye düşünce, kentin içme suyu Süloğlu Barajı’ndan sağlanmaya başlandı. 45 milyon metreküplük hacmi bulunan Süloğlu Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 32 olarak ölçüldü.

EDİRNE’DE SU KUYULARI AÇILIYOR

Su kaynaklarının daha dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de açılan su kuyularıyla ilgili şunları kaydetti:

“Paşaçayırı’nda 12 tane içme suyu kuyumuz var ve hepsi faal durumda. Geçen hafta arkadaşlarım teknik çalışma yaptı ve şimdi 3 tane daha ilave kuyu açıyoruz burada. Dolayısıyla kuyu sayımız 15’e çıkacak. Yine Süloğlu Barajı hattı ile Kayalıköy Barajı hattının birleştiği noktada 2 hattı birleştiriyoruz. Çünkü Süloğlu hattı çok eski. Onunla ilgili de proje hazır, yakında DSİ ihaleye çıkacak. Arada kalan 7 kilometrelik asbest hattı çelik hatta çevireceğiz ve bundan sonra çok uzun yıllar Edirne'ye suyun taşınması anlamında bir sıkıntı yaşamayacak.”

“BARAJLARDA 5-6 AYLIK İÇME SUYU VAR”

Süloğlu Barajı'nda 14 milyon, Kayalıköy Barajı'nda ise 8 milyon metreküp su bulunduğunu ifade eden Gürkan, “Bu su şu anda yeterli mi? Edirne’ye yeterli mi? Şu an için yeterli. Ama çok yakın zamanda, yani 1-2 ay gibi değil. Baktığımızda 5-6 aylık, içme suyu kuyuları hariç barajlarımızda su var. Bu zaman zarfında mutlaka yağışların olacağını ön görüyoruz. Yağışlarla beraber barajlardaki su seviyesi arttıkça bu sıkıntı azalacak. Ama şu kesin; kuraklığın nasıl ilerleyeceğini kestiremiyoruz. Yağışların ne miktar olacağını bilemiyoruz. Mesela Trakya’da uzun yıllardır kar yağışı da yok. Yine yeraltı sularında ciddi çekilme söz konusu. Düne kadar 10 metrede bulduğumuz artezyen suları bugün 50-100-300 metrede bulunuyor. Bunları hem çıkarmak daha zorlaşıyor, hem taşımak daha maliyetli hale geliyor. O nedenle vatandaşlarımızın bu anlamda evlerinde, işyerlerinde kullandıkları suyu daha ekonomik, daha tasarruflu ve daha efektif kullanmaları çok önemli” dedi. (DHA)