Tunceli’den Hollanda’ya uzanan bir başarı hikayesi

Robert Koleji'nin tam burs teklif etmesi sonucu eğitimini burada devam ettirerek başarıyla mezun oldu. 2016 yılında TEOG sınavında Türkiye birincisi olarak adını duyurması sonrası birçok şeye yabancı olduğunu belirten başarılı genç Mahir Gündoğdu, “Gerek Robert Koleji'ne ve İstanbul'a alışma süreci gerekse de ailemden ve eski çevremden uzak kalma sürecinde büyük zorluklar çektim. Ama o günden bugüne yaşadığım bu onca zorluğun şu anda dönüp arkama bakınca bana birçok şey kattığını hissedebiliyorum. Ve bu yaşlarda her insanın yaşayacağı bağımsızlık kazanma deneyimine katkıda bulunduğunu da biliyorum” dedi.

BİR ATMOSFERİ VAR

Robert Koleji'nin kendine has bir atmosferi olduğunu belirten Gündoğdu, “Birincisi, Türkiye'nin ve İstanbul'un her yerinden birçok farklı insan geliyor ve herkesten bir şeyler öğrenmeye şansınız oluyor. Yani, bu gibi birçok insan tipi tanıyarak insan analizleriniz kuvvetleniyor. İkincisi, bu gelen öğrenciler hep kendi okulunda çok başarılı olmuş ve derece yapmış insanlar oluyor. Yani yüksek potansiyelli insanlar burada öğrenim görüyor. Bu durum da okulda bir rekabetin oluşmasına ve bu rekabetin her zaman en üst seviyede kalmasına imkan sağlıyor. Bu rekabet sayesinde öğrencilerin motivasyonu her zaman yüksek kalmak zorunda ve bu bir süre sonra alışkanlık haline geliyor. Bu alışkanlığı ileri hayatında devam ettiren öğrencilerin de başarıları kaçınılmaz oluyor” diye kaydetti.

BURS BULMAM GEREK

Hollanda'da ekonomi okumak istediğini söyleyen Gündoğdu, “Koleji bitirdim ve yurt dışında eğitimimi sürdürmek istiyorum bazı üniversitelere başvuru yaptım iddialımda olan üniversite ise Hollanda'da ekonomi okumak. Hayatımın en güzel yılları Robert Koleji'nde okurken geçti. Çok iyi arkadaşlıklar edindim. Çok güzel bağlar kurdum bu bağlar bir ömür işime yarayacak tabi ki. Üniversite için aslında iki alternatifli düşünüyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı. Hollanda Tilburg Üniversitesi başvurumu kabul etti ve orada okumak istiyorum. Ancak orada yıllık eğitim en az 12 bin Euro. Bu parayı ben ödemeliyim. Ailemin bu parayı ödeme durumu yok eğer burs bulursam orada ekonomi okumak istiyorum bulamaz isem mecburen Türkiye'de bir üniversiteyi tercih edeceğim” şeklinde konuştu.

SINAV STRESİNE GİRMEYİN

Sınavlara hazırlanan öğrencilere de önerilerde bulunan Gündoğdu, “Öncelikle benim gibi sınavlara giren bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bizim ülkemizde çeşitli sebeplerden dolayı sınav stresi büyük bir problem teşkil ediyor. Belki de bu sebepten dolayı binlerce yüksek potansiyele sahip öğrenci hiç yapmayacağı hatalar yapıyor. Onlara, önceliklerinin iyi çalışmanın yanında bu stresi azaltmak için aktivitelerine de devam etmelerini söyleyebilirim. Ben bu aktivitelerim sayesinde sınav sırasında daha da sağlıklı düşünebildim ve belki de bildiklerimi en iyi şekilde performansıma yansıttım” dedi.

Geldiğin yerin farkında ol ve mütevazı davran

Mahir Gündoğdu, ailesinin kendisine verdiği öğüdü şöyle aktardı: “Babamın bana ilk günden beri hep söylediği söz şöyledir ‘Bu hayatta ne yaparsan yap kibirlenme. Geldiğin yerin, geçmişinin farkında ol, mütevazı ol'. Bende böyle yapıyorum.