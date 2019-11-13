Tüp bebek tedavisi doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmasına yardımcı olur. Tüp bebek tedavisi kişinin sağlık koşullarına göre özel olarak planlanır, tedavi süreci de buna göre değişiklik gösterir ve belli tüp bebek aşamaları takip edilerek tedavi yürütülür. Peki, tüp bebek aşamaları nelerdir?

Hamilelikte doğal yollarla başarı elde edemeyen çiftler için tercih edilen tedavi yöntemi olan tüp bebek; kadından alınan yumurta ve erkekten alınan sperm ile laboratuvar ortamında uygun koşullarda döllenerek embriyo geliştirilmesi işlemidir. Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce anne ve baba adaylarına tedavinin aşamaları ile ilgili bilgiler verilir. Peki, tüp bebek aşamaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

TÜP BEBEK AŞAMALARI NELERDİR?

Yumurtaların uyarılması

Tüp bebek tedavisinde ilk aşama kadının yumurtalıklarının uyarılmasıdır. “Kontrollü ovaryen hiperstimülasyon” adı verilen bu işlemle yumurtalıklar uyarılarak, folikül geliştirilmesi sağlanır.

Yumurtaların toplanması

Folliküller yeterli büyüklüğe eriştiğinde hastaya human chorionic gonadotropin (hCG) enjeksiyonu yapılır. HCG hormonu enjeksiyonundan 34-36 saat sonra yumurtalar toplanır. Bu işlem, transvajinal yöntemle, hastanın yumurtalıklarına ultrasonografi eşliğinde özel bir iğne ile girilerek foliküllerin aspire edilmesiyle gerçekleştirilir. Alınan sıvıda yumurta olup olmadığı kontrol edilerek incelemeye alınır. İşlem 15 – 30 dakika arasında sürer. Kadında yumurta toplama işlemi yapılırken aynı gün erkekten de sperm alınır. Bu sperm örneği özel yıkama işlemlerinden geçirildikten sonra en iyileri seçilir.

Döllenme aşaması

Mastürbasyon veya gerekli hallerde cerrahi yolla spermlere ulaşılır. Dölleme için 1 yumurta hücresine ortalama 20.000 sperm verilir. İşlemin 16 ile 18. saatinde döllenme kontrol edilir. Döllenme gerçekleştiğinde embriyo transferi için hasta hazırlanır.

Embriyo transferi

Genellikle döllenmenin 2. veya 3. gününde transfer gerçekleşir. Bu süre değişiklik gösterebilir. 2 – 4 embriyo transferi genellikle tercih edilir. İkiden fazla tansferde çoğul gebelik görülebilir. Hastanın transfer esnasında muayene pozisyonundadır. Rahim ağzı temizlenir, embriyolar katater içinde getirilerek ultrason altında rahim içine gönderilir. Anestezi gerektirmeyen işlem; ağrı, sızı hissettirmez. İşlemi desteklemek için hormon ilaçları verilebilir.

Transferin ardından anne adayı 1-3 saatlik yatakta dinlenmenin ardından taburcu edilir. Bu dönemde hastalara aşırı efor gerektiren işlerden kaçınmaları, ağır kaldırmamaları ve sıkı egzersiz yapmamaları önerilir. Kendilerine verilen ilaçları düzenli kullanmaları, beslenmelerine ve sıvı tüketimine dikkat etmeleri de gerekir.

Test aşaması

Transferden 11-12 gün sonra, kanda gebelik hormonunu ölçen testler yapılır. Beta HCG testi pozitif olan kadınlarda, test birkaç gün sonra tekrar edilerek hormon düzeyindeki artış kontrol edilebilir. Ardından ultrasonografi yapılır. Testin üzerinden 7-10 gün geçtikten sonra yapılan ultrasonografi ile rahim içinde gebelik kesesinin görülmesi mümkün olabilir. Böylece klinik olarak gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılır.