Tüp bebek günümüzde en sık kullanılan yardım ile üreme tedavisidir. Doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan tüp bebek tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Tüp bebek nedir? Kimlere uygulanır? İşte cevapları...

İn vitro fertilizasyon (in vitro “dış ortamda (tüp içinde) yapılan”, fertilizasyon ise “döllenme”) anlamına ya da halk arasında bilinen adıyla tüp bebek tedavisi, kadın yumurta hücresi (oosit) ile erkek meni hücresinin (sperm) vücut dışında, laboratuvar ortamında döllenmesi, döllenmiş yumurta hücrelerinden de (embriyo) belirli bir sayıda seçilerek rahim içerisine yerleştirilmesidir. Peki, tüp bebek nedir? Kimlere uygulanır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Tüp bebek tedavisinde döllenen yumurtaların rahim iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan ilki; yumurta hücresi ve sperm hücreleri belirli bir ortamda yan yana bırakılarak kendi kendine döllenmesi beklenir. Diğer yöntem olan mikroenjeksiyon uygulamasında ise sperm hücreleri direkt olarak yumurta hücresinin içerisine enjekte edilir.Bu iki teknikten hangisinin tercih edilmesi gerektiğine çiftlerin bireysel özelliklerine göre uzman hekimler tarafından karar verilir.

TÜP BEBEK KİMLERE UYGULANIR?

Tüpleri tıkalı olan veya enfeksiyon, dış gebelik vb nedenlerle tüpleri alınmış olan hastalar.

Karın cerrahisi, enfeksiyon veya endometriosis nedeni ile karın içi yapışıklıklara bağlı olarak tüpler ve yumurtalıklar arasındaki ilişkinin bozulmuş olduğu hastalar.

Yumurtalık kisti, kanseri veya endometrioma gibi ameliyatları geçirmiş hastalar.

Polikistik over hastalığı olan ve yumurtalık sayısının ve kalitesinin azaldığı ileri yaştaki anne adayları.

Açıklanamayan kısırlık vakaları.

Kadında vaginismus, erkekte boşalma ile ilgili problem yaşayan hastalar.

Semen analizinde bozukluk olan erkekler.

Semen analizinde hiç sperm bulunamayan erkekler.

Testis tümörü nedeniyle ameliyat geçiren, kanser tedavileri için kemoterapi ve radyoterapi almış erkekler.

Kabakulak ve diğer virutik ateşli hastalıklara bağlı sperm üretiminde bozukluk olan erkekler.

İnmemiş testisi olan erkekler.

Doğuştan sperm kanalları gelişmemiş veya sonradan geçirilmiş iltihabi hastalıklar ve ameliyatlara bağlı sperm kanalları tıkanan erkekler.

Diğer tedavi yöntemleri ile gebelik elde edilemeyen çiftler

İmmunolojik (bağışıklık sistemini ilgilendiren) problemleri olan çiftler.

Genetik problemleri olan çiftler.