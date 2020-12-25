Türkiye’de dünyaya gelen ilk karıncayiyenlere özel ilgi

Orta ve Güney Amerikaya özgü bir memeli türü olan eti ve pullarına gösterilen ilgi nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki karıncayiyen, 2016’da Almanya’nın Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden Bursa Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Karıncayiyenlere Karina ve Leo isimleri verildi.

Karıncayiyenler, 2019 ve 2020 yıllarında iki yavru dünyaya getirdi. Türkiye’de dünyaya gelen ilk karıncayiyen olma özelliği taşıyan yavru karıncayiyenler ise annenin sırtından ayrılmıyor.

BALLI, KARİDESLİ MAMAYLA BESLENİYORLAR

Hayvanat bahçesi görevlilerince özenle bakılan karıncayiyenler, özel mamalarla besleniyor.

50 santimetre uzunluğunda yapışkan dili bulunan karıncayiyenler için hazırlanan püre kıvamındaki mama, dana yüreği, karides, muz, peynir, domates, armut, yumurta, yulaf, elma, arpa, köpek maması ve baldan oluşuyor.

Doğal ortamında günde 30 bin karınca veya benzeri hayvanı yiyerek beslenen karıncayiyenlerin mama ile aynı seviyedeki besin değeri karşılanmış oluyor.

Özel beslenme programı bulunan karıncayiyenler, böylelikle sağlıklı bir yaşam sürdürüp, üreyebiliyor. (DHA)