Türkiye’nin 2’nci down sendromlu kedisi Bayburt’ta dünyaya geldi

Bayburt’ta sokakta bitkin halde yavru kediyi gören bir vatandaş, kediyi veteriner kliniğine götürdü. Veteriner, kendilerine getirilen kediyi muayene etti. Kedi de bir farklılık olduğunu tespit eden veteriner, yapılan tetkiklerin ardından hayvanın down sendromlu olduğunu belirledi. Klinikte elleriyle beslediği kediye ‘Noya’ ismini veren veteriner, bakımını da üstlendi.

İstanbul’da bulunan ve Türkiye´’in down sendromu teşhisi konan ilk kedisi ‘Otto’nun ardından, Bayburt´ta bulunan ‘Noya’ isimli kedi de kayıtlara 2’nci down sendromlu kedi olarak geçti.(DHA)