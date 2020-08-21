Türkiye’nin en büyük Atatürk maskının bakımı, profesyonel dağcılara emanet

Buca'nın hatta İzmir'in simgeleri arasında yer alan Türkiye'nin en büyük, dünyanın 10'uncu büyük rölyef maskı olan Atatürk maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alındı.



Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan maskın bakım ve temizlik işlemleri için profesyonel dağcılık ekibinden destek alındı. Maskın çeşitli bölgelerine iplerle inen dağcılar, ilk olarak inceleme ve tespit çalışması yaptı.



Konum itibari ile yoğun güneş, rüzgar ve yağışa maruz kalan maskın yüzeyindeki hasarlar kontrol edilerek raporlandı. İnceleme sonucunda bölgede yaşanan yoğun kuş trafiği nedeniyle maskın kaş ve kulak bölgelerinde yuvalar tespit edildi.



42 metrelik dev maskın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan yıpranmalar ve yırtıcı kuşların yiyecek artıkları ile neden olduğu kirlenme özel kimyasallarla temizlendi. Yürütülen çalışmada kuşlara zarar verilmemesine dikkat edildi. İHA