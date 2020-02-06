Türkiye’nin ilk özel radyo kurucusu Ender Uslu hayatını kaybetti

Türkiye'de ilk kez CHP’li belediyede özel radyoyu kuran radyocu ve öğretim görevlisi evli ve bir çocuk babası 68 yaşındaki Bodrumlu Ender Uslu yaşamını yitirdi.

1992 yılında CHP'li Belediye Başkanı Emin Anter ile birlikte kurduğu Radyo Bodrum ile Türkiye'nin ilk özel radyosuna hayat veren ve takip eden yıllarda Best FM, Show Radyo, Radyo Viva gibi kanallarda yöneticilik görevleri üstlenen Uslu, öğretim görevlisi olarak kadrosuna katıldığı Galatasaray Üniversitesi'nde de Radyo Kampüs'ü kurmuştu. Uslu, bu sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden dolayı Ataşehir’de bulunan bir hastanede yaşamını yitirdi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Ender Uslu’nun yarın öğle namazına müteakip Erenköy Galippaşa Cami'nde kılınacak namazın ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ÖDÜLLERİ



1985 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü – Anadolu Basını Teşvik Ödülü-Araştırma

1986 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü – Anadolu Basını Teşvik Ödülü-Araştırma

1996 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Radyo Haber Programı Dalı – Yılın Gazetecisi Ödülü

1997 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi – Özel Ödül

1998 İletişim Derneği – Genç İletişimciler özel ödülü

1999 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi – En İyi Radyo Ödülü (Show Radyo)

2000 Radyo-TV Gazetecileri Derneği – Onur Ödülü (İlk Özel Radyo Kurucusu sıfatıyla)

2000 Radyo-TV Gazetecileri Derneği – En İyi Radyo (Show Radyo)

2001 Radyo-TV Gazetecileri Derneği – En İyi Radyo (Radyo Viva)

2001 Konya Selçuk Üniversitesi, İletişim Fak. İletişim ödülü – En İyi Radyo (Radyo Viva)

2002 Konya Selçuk Üniversitesi, İletişim Fak. İletişim ödülü – En İyi Radyo (Radyo Viva)

ENDER USLU KİMDİR?

Ender Uslu, 3 Temmuz 1951'de Bodrum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladıktan sonra 1969 Yılında Nazilli İlköğretmen okulundan mezun olarak 5 yıl Muğla'nın köylerinde ilkokul öğretmenliği yaptı. Askerlik görevini de tamamladıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümüne girdi. 1980 öncesi öğrenci olayları nedeniyle 3. sınıftan terk etmek zorunda kaldı.

1980 yılında Bodrum'da Merhaba Gazetesi'ni yayınlamaya başlayan Ender Uslu, 1992 yılının şubat ayında Türkiye'nin ilk özel radyolarından Radyo Bodrum'u, 1993 yılında ise EKO FM'i kurdu. 1993 Kasımında İstanbul'a gelerek 6 yıl süre ile BEST FM Haber Koordinatörlüğü, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Daha sonra 1999 yılında 6 ay süre ile Fransız Hachette Gurubu ile Türkiye'de bir radyo networkü kurma çalışmalarına katıldı. O zamanki mevzuatın yetersizliği nedeniyle bu proje ertelenince 1999 yılında Show Radyo ve Radyo Viva'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmeye başladı.