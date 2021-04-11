Türkiye’nin şiddet haritası

BİREYSEL silahlanma ve bireysel şiddete karşı mücadele eden Umut Vakfı, 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde yayımlanan yerel ve ulusal basında çıkan şiddet haberlerini günü gününe tarıyor, şiddetin istatistiklerini tutuyor.
Bu yıl da “Türkiye'nin silahlı şiddet haritası”nı hazırladı.
Salgın nedeniyle insanların evlerine kapandığı 2020'de bile şiddetin azalması şöyle dursun, bir önceki yıla göre arttı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sokakta insanların öldürüldüğüne tanık olundu.
Türkiye'de geçen yıl 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı. 2019'da bu sayı 3 bin 623'tü.
Şiddet şampiyonu 441 olayla İstanbul oldu. Bu olaylarda 205 kişi öldü, 478 kişi de yaralandı. İkinci ise 187 olayda 59 kişinin öldüğü, 163 kişinin de yaralandığı Samsun oldu.
Sadece bir olay yaşanan ve tek can kaybı veren Artvin ise en güvenli il olarak öne çıktı.
NAZİRE Dedeman'ın 1993'te 17 yaşındayken ölen oğlunun adına kurduğu Umut Vakfı, 28 yıldır bireysel silahlanmaya mücadele ediyor. Raporda şiddetin önüne geçmek için yetkililere şu önerilerde bulunuldu:
✔ Silah edinme sayısı ikiye indirilmeli.
✔ Taşıma ruhsatında hakim ve avukat referans sistemi getirilmeli.
✔ Evde silah bulundurmak için eş rızası aranmalı.
✔ İnternetten satış yasaklanmalı.
✔ Ekranlarda hiçbir silahın kullanılmasına izin verilmemeli.
✔ Oyuncak silahlara satış ve sergileme sınırlaması getirilmeli.