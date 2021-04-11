Türkiye’nin şiddet haritası

BİREYSEL silahlanma ve bireysel şiddete kar­şı mücadele eden Umut Vakfı, 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde yayımlanan yerel ve ulusal basın­da çıkan şiddet haberlerini günü gününe tarıyor, şiddetin istatistiklerini tutuyor.

Bu yıl da “Tür­kiye'nin silahlı şiddet haritası”nı hazırladı.

Salgın nedeniyle insan­ların evlerine kapandı­ğı 2020'de bile şiddetin azalması şöyle dur­sun, bir önceki yıla göre arttı. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün­lerde sokakta insanların öldürüldüğüne tanık olundu.

Türkiye'de ge­çen yıl 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı. 2019'da bu sayı 3 bin 623'tü.

Şiddet şampiyonu 441 olayla İstanbul oldu. Bu olay­larda 205 kişi öldü, 478 kişi de yaralandı. İkinci ise 187 olayda 59 kişinin öldüğü, 163 kişinin de yaralandığı Samsun oldu.

Sadece bir olay yaşanan ve tek can kaybı veren Artvin ise en güvenli il olarak öne çıktı.

Televizyonda silah gösterilmesin

NAZİRE Dedeman'ın 1993'te 17 yaşınday­ken ölen oğlunun adına kurduğu Umut Vak­fı, 28 yıldır bireysel silahlanmaya mücadele ediyor. Raporda şiddetin önüne geçmek için yetkililere şu önerilerde bulunuldu:

✔ Silah edinme sayısı ikiye indirilmeli.

✔ Taşıma ruhsatında hakim ve avukat referans sistemi getirilmeli.

✔ Evde silah bulundurmak için eş rızası aranmalı.

✔ İnternetten satış yasaklanmalı.

✔ Ekranlarda hiçbir silahın kullanılması­na izin verilmemeli.

✔ Oyuncak silahlara satış ve sergileme sınırlaması getirilmeli.