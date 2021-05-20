Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde çay üreticisi Yasin Emre Morgil (43), Seyrantepe mevkiindeki arazisinde sıra dışı kazıya başladı.

Pandemi sürecinde evde sıkılan Morgil, kazma kürekle dağa mağara açmaya başladı. 7 aydır tek başına kazı yapan ve zemine göre günde 10 santimetre ile 1 metre arası ilerleyebilen Morgil, 12 metrekarelik alan açtı.

Mağaraya 1 oda yapan Morgil, 3 oda daha açmak için çalışıyor.

PANDEMİDEN SIKILINCA BAŞLADI

Yasin Emre Morgil, “Pandemi döneminde zaman geçirmek için kendime ait arazide mağara yapmaya başladım. Toplamda 4 oda yapacağım. Günde zemine bağlı olarak 10 santimetre ile 1 metre arası ilerliyorum. Keyif alarak yapıyorum. Köyümden gelip bana yardım etmek isteyenler oluyor. Burayı duyup daha şimdiden gelmeye başlayanlar var. Yapıyorum ama ne için kullanacağımı planlamadım. İnsanlar gelsin, dinlensin, keyfini çıkarsın yeter. Mağaranın etrafını da fidanlarla çeviriyorum” dedi.

Morgil, “Burada elektrik bile yok. Elimle kazıyarak bu hale getirdim. Hiçbir teknik bilgiye sahip değilim. Odalar 8 metrekare büyüklüğünde olacak. Tavanında problem olmasın diye küçük odalar yapıyorum. Herhalde Türkiye’nin tek mağara kazıcısı benim, böyle bir işe imza attığım için de mutluyum” dedi. (DHA)