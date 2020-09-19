Ukraynalı kadınlar Ağrı Dağı’nda soğuğa meydan okudu

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na çıkan Ukraynalı kadınlar, soğuk havaya rağmen bikini ve mayoları ile poz verdi.

Türkiye’nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan’dan da görülen Ağrı Dağı’na gelen Ukraynalı ekip 15 Eylül sabahı tırmanış düzenledi.



Ukraynalı turistler, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı’nın 3 bin 200 ana kamp ve 4 bin 200 üst kampta dağcı kıyafetlerini çıkarıp bikini ve mayolu poz verdi.



Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden tırmanış için gelen dağcıların ilginç bakışları arasında Ukraynalı turistler fotoğraf çektirdi.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu Ağrı Dağı eteklerinde kayaların üzerine oturup fotoğraf çektiren Ukraynalı kadın dağcılar bunları sosyal medyada paylaştı.



Ukraynalı dağcı kadınlar, daha sonra Doğubayazıt ilçe merkezindeki İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etti. (DHA)