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Ünlü isimler engelli çocuklarla boğazda balık tuttu
Ünlü isimler engelli çocuklarla boğazda balık tuttu
Engelsiz Yaşam Vakfı’nın organizasyonunda ünlü isimler engelliler ile bir araya gelerek oltayla boğazda balık tutma keyfi yaşadılar.
Yaşam 26 Eylül 2018 - 10:45

“Ünlüler ve Engelliler Balık Tutma Etkinliği”nde her ünlü isim yanına aldığı bir engelli ile birlikte amatör balıkçı olarak boğaza olta attı.  Engelli çocukların büyük bir keyif yaşadıkları ve adeta özgürlüğe atıkları oltalarla ilk kez balık tutma zevkini de yaşamış oldular.
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 Wilma Elles ilk kez olta atmış…

Hayatında ilk kez eline olta aldığını söyleyen Wilma Elles, balık tutmak için oldukça çaba sarf etti. Boğazdan geçerken oltayla balık tutanları hep merak ettiğini belirten oyuncu Ben şimdi gerçek bir İstanbullu oldum. Boğazda oltayla balık tutmak çok keyifliymiş. Bunu ilk kez yapıyorum. Her İstanbullu bunu mutlaka denemeli dedi.
izev

Son güncelleme: 11:46 - 26.09.2018

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