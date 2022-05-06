Uzmanlar açıkladı: Kardashian diyeti daha çok kilo almanıza neden olabilir

Kim Kardashian'ın Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesine sığmak için yaptığı diyetle ilgili detaylar ortaya çıktı. Ancak uzmanlar uyardı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyanın gözü kulağı Pazar günü ABD’nin New York kentinde gerçekleşen Met Gala’ya çevrilmişken, bazı isimlerin kıyafetleri de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu isimlerden en dikkat çekeni de kuşkusuz Kim Kardashian oldu. Kardashian, etkinlik için gösteri dünyasının gelmiş geçmiş en ikonik isimlerinden birinin kostümünü seçti. Kardashian, Marilyn Monroe'nun eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin doğum gününde giydiği dar ve ışıltılı elbisesini tercih etti.

Elbiseye girebilmek için de üç hafta boyunca son derece katı bir diyet yaptığı bilinen Kardashian’ın sonunda 7 kilo verdiği açıklandı. Kardashian elbisesini kürkle örttü, fermuarı yarım kapadı derken bir şekilde o elbiseye girmeyi başardı ve tüm dünyanın dikkatini bir kez daha çekti.

TÜM KİLOLAR GERİ ALINABİLİR

Ancak uzmanlar, Kim Kardashian’ın şeker ve karbonhidratları keserek üç hafta içinde 7 kilo verdiği diyetin aslında kilo almanıza neden olabileceği konusunda uyardı. Kardashian’ın günlük kalori alımını azalttığı ve her gün spor yaptığı belirtilirken, New York’taki Long Island Üniversitesi’nden Dr Deborah Salvatore, planın kaybedilen tüm kiloların geri alınabileceği konusunda uyardı.

Meslektaşı Dr Laura Feldman da, hızlı kilo vermenin metabolizmayı yavaşlatabileceğini ve vücudun artık her gün daha az kalori yakması nedeniyle kilo vermeyi zorlaştırabileceğini söyledi.

YORGUN VE SERSEM HİSSETTİREBİLİR

Diyetisyenler ayrıca, bu kadar kısa sürede kilo vermek için diyet yapan kişilerin dehidrasyon riski altında olabileceğini ve kendilerini asabi, sersemlemiş veya yorgun hissedebileceklerini vurguladı. Sağlık uzmanları, bunun yerine, kilo vermenin en iyi yolunun kalori alımını kademeli olarak kısıtlamak ve daha aktif bir yaşam tarzı benimsemek olduğunu ifade etti.

Dr Salvatore Fox News’e Kardashian’ın uyguladığı diyetten yola çıkarak yaptığı açıklamada, “Çoğu zaman hızlı kilo kaybı su kaybından kaynaklanan su ağırlığıdır, [ancak] yeme bozukluğuna yol açabilecek şiddetli kısıtlamalardan da olabilir.” dedi. Salvatore, ‘Bu tür diyet uygulamaları sürdürülebilir değildir ve kilonun geri gelmesine ve birkaç ekstra kiloya neden olabilir.’ ifadelerinde de bulundu.

Eğer bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanızı öneririz…

İlginizi Çekebilir 'Kim Kardashian'la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladık'

İlginizi Çekebilir O kadar diyete rağmen yine de elbiseye sığamamış