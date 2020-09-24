Uzungöl’de sessiz sezon

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl Turizm Merkezi’nde sezonun sessiz geçmesine neden oldu. Trabzon’da bölge turizminin göz bebeği olan Uzungöl’de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislere gelen tatilciler yüzde 30’luk bir doluluk sağladı. Uzungöl’de, geçen sezonlarda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan turistik işletmeler boş kaldı.

“BU YIL EN AZ YÜZDE 70’LİK BİR KAYBIMIZ VAR”

Önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerde yüzde 70’lik bir kayıp yaşandığını belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, “Önceki yıllara göre bu sene düşük bir potansiyel yaşadık. Kuveyt kapıları açıldıktan sonra burada bulunan bütün oteller de ciddi anlamda nefes almaya başladı. En azından otel olarak yüzde 50 bir potansiyele ulaştık. Kuveytli misafirlerimiz bize ciddi anlamda bir rahatlama getirdi. Önceki senelere göre bu yıl en az yüzde 70’lik bir kaybımız var” diye konuştu.

“SUUDİ MİSAFİRLERİMİZDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLDU”

Geçen seneye oranla yüzde 50’lik bir doluluk yaşadıklarını belirten işletmeci Mehmet İnan, “Mevcut pandemi sürecinden dolayı yurtdışı pazarından ciddi bir şekilde daralma yaşandı. Özellikle bizim yurtdışı pazarının yüzde 70’ini oluşturan Suudi Arabistan’da pandemi dolayısıyla seyahat yasağı uygulamasından dolayı Suudi misafirlerimizde ciddi bir düşüş oldu. Ancak kısmen de olsa Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri pazarından yine ülkemizi ve Uzungölümüzü ziyarete gelen misafirlerimiz oldu. Dünya genelinde böyle yaşanan krizlerin ardından piyasalarda bir açılma yaşanır. Bunu dünya her dönem yaşamıştır. Ben önümüzdeki yılda bu daralmadan sonra ciddi bir turizm patlamasının olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum” ifadelerini kullandı.