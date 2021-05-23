Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı

‘Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru kıran Van’da, yöreye özgü farklı ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan “otlu peynir” un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan “murtuğa”, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin de vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor.



Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve Türk Patent ve Marka Kurumundan (TPE) “Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi” alınan Van kahvaltısının Büyükelçi Şaban Dişli ve eşi Ayşe Dişli'nin ev sahipliğinde tanıtımı büyük kentte büyük memnuniyetle karşılandı. Kahvaltının tanıtımıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükelçi Şaban Dişli, davete katılan misafirlerine ve etkinlik için desteklerini esirgemeyen Van Valiliğine çok teşekkür etti.