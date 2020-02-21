Vapur müzisyenleri seçmeleri devam ediyor

Şehir Hatları A.Ş.’nin vapur müzisyenleri seçme yarışması devam ediyor. 18 Şubat Salı günü yeni müzisyen adayları jüri karşısında yeteneklerini sergilemişti. 24 Şubat günü de mevcut 82 vapur müzisyeni yeniden seçilmek için jüri karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Şehir Hatları A.Ş.'nin vapurlardaki müzik kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yarışmanın ikinci etabına geçildi. İlk seçmeler 18 Şubat 2020 Salı günü yapılmış, Beyaz Masa'ya kayıt yaptıran 31 müzisyenden, 13 grup ve solist hem enstrüman çalma hem de şarkı söyleme yeteneklerini jüri karşısında sergilemişti.

Daha kaliteli müzik hedefiyle açılan yarışmanın ikinci etabı 24 Şubat 2020 Salı günü saat 10.00'da, Yeni Kadıköy Vapur İskelesi'ndeki eğitim salonunda yapılacak. Bu etapta, halen müzisyen havuzunda yer alan 82 müzisyen, jüri karşısına çıkacak.

SEÇMELER ÖNÜMÜZDEKİ AY DA DEVAM EDECEK

Beyaz Masa'ya yapılan başvurular önümüzdeki ay da değerlendirilmeye devam edecek. 20 yaşın üzerinde, sazına hâkim, konservatuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edilecek. Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları A.Ş.'nin müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.

3 KİŞİLİK JÜRİ DEĞERLENDİRİYOR

Değerlendirmelerde bulunan üç kişilik jüri, Şehir Hatları AŞ İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar ve keman sanatçısı Batuğhan Çakmak'tan oluşuyor.