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Yaban keçileri Munzur Dağları’na güzellik katıyor

Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Yayınlanma: 10:32 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Yaban keçileri Munzur Dağları’na güzellik katıyor

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağları’nda nesli tehlike altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince kaçıp gözden kayboldu. (İHA)

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