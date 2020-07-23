Ilıman iklimlerde yetişen bir meyve türü olan yaban mersini, dağlık bölgelerde bolca bulunur. Ayıüzümü ve keçiyemişi olarak da adlandırılan yaban mersininin geleneksel tıpta kullanımı yüzlerce yıl geçmişe dayanmaktadır. Peki, yaban mersini nedir? Yaban mersininin sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Lif, A, B, C vitaminleri, antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi önemli besin öğelerinden zengin olan yaban mersini, meyve ve sebzeler arasında en yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir. Süper gıda olarak da tanımlanan yaban mersini hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yaban mersini nedir? Yaban mersininin sağlığımıza faydaları nelerdir? Gelin daha yakından öğrenelim.

YABAN MERSİNİ NEDİR?

Yaban mersini (Vaccinium sect. Cyanococcus), mavimsi-mor bir renk tonuna sahip meyveler veren çiçekli bir çalı bitkisidir. Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde yetişen yaban mersini içeriğinde bulunan yüksek antioksidanlar sayesinde en güçlü toksin atıcıdır ve özellikle günümüzde idrar yolu hastalıklarında doğal ilaç olarak tüketilmektedir.

YABAN MERSİNİNİN BAŞLICA FAYDALARI

– Kan şekerini düzenler.

– İdrar yollarını temizler.

– DNA hasarını önler.

– Kanser riskini düşürür.

– Kandaki enfeksiyonu azaltır.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Kötü (LDL) kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

– Kan şekerini düşürür.

– Sindirim sistemini düzenler.

– Hafızayı güçlendirir.

– Makula dejenerasyonu, katarak, miyop, göz kuruluğu ve göz enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.

– Ağız içi enfeksiyonları engeller.

– Sakinleştirici etkisiyle doğal bir anti-depresandır.

– Damar sertliği oluşumunu engeller.

– Varis ve hemoroit gibi sorunları iyileştirir.

– Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar.

– Besleyici olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür.

– Diş taşı oluşumuna engel olur.

– Obeziteyi engeller.

– İshal ve kabızlık gibi sorunların önüne geçer.

ÖNEMLİ NOT: Adet dönemimdeki kadınların ve ameliyat olmayı bekleyenlerin tüketmesi önerilmez. Aşırı tüketimi sindirim sistemini bozabilir.