Limon yağı faydaları nelerdir? Limon yağı neye iyi geliyor?

Limon yağı, aromaterapide yaygın olarak kullanılan bir esansiyel yağ türüdür. Limon kabuğundan elde edilen limon yağınının pek çok faydası bulunuyor. Tüm uçucu yağlar içerisinde en güçlü anti-mikrobiyal özelliklere sahip olan limon yağının faydaları nelerdir? Limon yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Birçok kozmetik cilt temizleyici ürününün içeriğinde yer alan limon yağı, C vitamini bakımdan zengin bir kaynaktır. Stresi hafifletmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, ağrıyı hafifletmek ve kilo vermeye yardımcı olmak gibi yararlarının yanında cildin ölü hücrelerden temizlenmesini sağlayan limon yağı, küçük yaralar ve aknelerin tedavisinde etkilidir. Şimdi, limon yağının faydaları hakkında bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım. Limon yağının faydaları nelerdir? Limon yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

LİMON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Limon yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Hamilelerde sabah bulantısını hafifletir.

– Anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabilir.

– Küçük yaraları iyileştirir.

– Öksürük ve nefes yolları tıkanıklarına karşı etkilidir.

– İltihaplı bademcikleri tedavi eder.

– Kusma, baş dönmesi ve ishale iyi gelir.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Vücudun arındırılmasında yardımcı olur.

– Ağız içinde oluşan yaraları tedavi eder.

– Ağız kokusunu giderir.

– Kanı temizler.

– Balgam söktürücüdür.

– Damarlada plak oluşumunu önleyerek kalp ve damar hastalıkları riskine karşı korur.

– Mide sorunlarını giderir.

– Hafıza ve konsantrasyonu artırır.

– Uykusuzluk problemine karşı etkilidir.

– Stres, depresyon ve duygu durum değişikliklerinde rahatlamaya yardımcı olur.

– Sindirim sistemine iyi gelir.

– Kadınlarda kalça ve bel bölgesinde oluşan çatlaklara karşı etkilidir.

– Migren ağrısını hafifletir.

– Cilt kırışıklıklarına karşı etki sağlar.

– Göz altı torbalarının oluşumunu engeller.

– Cildi sıkılaştırır, sarkmaları önler.

ÖNEMLİ NOT: Oldukça güçlü bir yağ olan limon yağı, kullanılmadan önce bir taşıyıcı yağla (jojoba, tatlı badem veya avokado yağı gibi) mutlaka inceltilmelidir. Aksi halde çeşitli komplikasyonlara ve tahrişlere neden olabilir. Ayrıca, boyun, yüz ve cildin diğer hassas noktalarına doğrudan uygulanmamalıdır. Limon yağı sürülen bölgeler güneş ışınlarından korunmalıdır. Hamileler, bebekler ve çocukların kullanması önerilmemektedir.